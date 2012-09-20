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Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Базель
Спортинг - Базель: обзор матча 20 сентября 2012
Спортинг
20.09.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
0 : 0
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Базель
90'
+1
Замена
Д. Дежен
️️️️
В. Штокер
83'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
М. Диас
82'
Желтая карточка
М. Штреллер
Замена
З. Лабиад
️️️️
А. Каррильо
77'
75'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
М. Салах
67'
Желтая карточка
П. Чжу-Ху
Замена
А. Мартинш
️️️️
М. Измайлов
67'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
60'
Замена
Д. Карришу
️️️️
Элиас
56'
Красная карточка
Шандао
50'
Желтая карточка
М. Рохо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
7
Элиас
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
88
Кабрал
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
13
Александр Фрай
ЦФ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
16
Валентин Виола
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
19
Жак Зуа
ЦФ
4-4-1-1
1
Патрисиу
32
Праньич
2
Шандао
5
Рохо
21
Соареш
17
Капель
6
Фернандес
7
Элиас
2
Измайлов
19
Каррильо
9
ван Вольфсвинкел
4-1-2-1-2
1
Зоммер
17
Штайнхофер
15
Драгович
22
Сауро
33
Пак Чжу-Ху
21
Диас
88
Кабрал
14
Штокер
10
Салах
9
Штреллер
13
Фрай
19
Каррильо
52
Лабиад
52
Лабиад
19
Каррильо
2
Измайлов
28
Мартинш
28
Мартинш
2
Измайлов
7
Элиас
23
Карришу
23
Карришу
7
Элиас
21
Диас
20
Фрай
20
Фрай
21
Диас
14
Штокер
7
Дежен
7
Дежен
14
Штокер
10
Салах
19
Зуа
19
Зуа
10
Салах
Остались в запасе
Спортинг
Базель
16
Валентин Виола
ЦФ
1
Марсело Бук
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
16
Валентин Виола
ЦФ
1
Марсело Бук
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Спортинг - Базель
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
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- : -
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0 : 0
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Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Жозе Алваладе
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