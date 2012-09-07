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    Кристос Мастру - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Кристос
    Фамилия Мастру
    Состав Без клуба
    Родной город Дерыня
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 января 1988 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кипр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 Был в запасе Кипр 0:0 Албания
    11.10.2013 Был в запасе Исландия 2:0 Кипр
    10.09.2013 Был в запасе Кипр 0:2 Словения
    06.09.2013 Был в запасе Норвегия 2:0 Кипр
    08.06.2013 Был в запасе Швейцария 1:0 Кипр
    23.03.2013 Был в запасе Кипр 0:0 Швейцария
    16.10.2012 Был в запасе Кипр 1:3 Норвегия
    12.10.2012 Был в запасе Словения 2:1 Кипр
    11.09.2012 Был в запасе Кипр 1:0 Исландия
    07.09.2012 46' -90' Албания 3:1 Кипр
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