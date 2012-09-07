|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кипр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|Был в запасе
|Кипр
|0:0
|Албания
|11.10.2013
|Был в запасе
|Исландия
|2:0
|Кипр
|10.09.2013
|Был в запасе
|Кипр
|0:2
|Словения
|06.09.2013
|Был в запасе
|Норвегия
|2:0
|Кипр
|08.06.2013
|Был в запасе
|Швейцария
|1:0
|Кипр
|23.03.2013
|Был в запасе
|Кипр
|0:0
|Швейцария
|16.10.2012
|Был в запасе
|Кипр
|1:3
|Норвегия
|12.10.2012
|Был в запасе
|Словения
|2:1
|Кипр
|11.09.2012
|Был в запасе
|Кипр
|1:0
|Исландия
|07.09.2012
|46' -90'
|Албания
|3:1
|Кипр