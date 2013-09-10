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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Словения
Кипр - Словения: обзор матча 10 сентября 2013
Кипр
10.09.2013, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
0 : 2
Завершен
Словения
12'
М. Новакович
80'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Словения
90'
Замена
Ж. Филипович
️️️️
М. Новакович
89'
Замена
Т. Матавж
️️️️
З. Любиянкич
80'
ГОЛ! 0:2!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Новакович
Желтая карточка
Д. Жуниор
70'
Замена
М. Николау
️️️️
С. Добрашинович
68'
65'
Желтая карточка
А. Кирм
59'
Замена
Й. Иличич
️️️️
В. Бирса
Замена
Д. Деметриу
️️️️
Х. Теофилу
46'
35'
Желтая карточка
А. Струна
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
Г. Элефтериу
33'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Новакович
Пас отдал
З. Любиянкич
Желтая карточка
Г. Меркис
7'
5'
Желтая карточка
М. Бречко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
20
Христос Теофилу
ЦЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
13
Гиоргос Элефтериу
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
20
Кевин Кампль
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Кипр
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Словения
1
Ян Облак
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
19
Деян Келар
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Желько Филипович
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
4-4-1-1
1
Георгаллидес
0
Хараламбус
2
Жуниор
4
Меркис
20
Теофилу
13
Элефтериу
11
Александру
14
Лабан
0
Добрашинович
13
Макридис
3
Сотириу
3-1-4-2
1
Ханданович
2
Бречко
5
Цесар
6
Илич
22
Мертель
20
Кампль
10
Бирса
15
Струна
17
Кирм
9
Любиянкич
11
Новакович
20
Теофилу
4
Деметриу
4
Деметриу
20
Теофилу
0
Добрашинович
23
Николау
23
Николау
0
Добрашинович
13
Элефтериу
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
13
Элефтериу
11
Новакович
3
Филипович
3
Филипович
11
Новакович
9
Любиянкич
23
Матавж
23
Матавж
9
Любиянкич
10
Бирса
7
Иличич
7
Иличич
10
Бирса
Остались в запасе
Кипр
Словения
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
19
Деян Келар
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
Остались в запасе
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Остались в запасе
19
Деян Келар
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Кипр - Словения
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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