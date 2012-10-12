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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Кипр
Словения - Кипр: обзор матча 12 октября 2012
Словения
12.10.2012, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
2 : 1
Завершен
Кипр
39'
Т. Матавж
61'
Т. Матавж
83'
Э. Алонефтис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Кипр
Замена
Д. Марох
️️️️
А. Радосавлевич
90'
Вторая желтая
Б. Цесар
89'
Замена
Г. Цвиянович
️️️️
Й. Иличич
84'
83'
ГОЛ! 2:1!
Э. Алонефтис
79'
Замена
Э. Алонефтис
️️️️
К. Хараламбидис
Замена
К. Кампль
️️️️
З. Дедич
68'
64'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
М. Константину
ГОЛ! 2:0!
Т. Матавж
Пас отдал
Б. Цесар
61'
Желтая карточка
Я. Куртич
55'
46'
Замена
К. Артиматас
️️️️
Х. Марангос
ГОЛ! 1:0!
Т. Матавж
Пас отдал
З. Дедич
39'
32'
Желтая карточка
В. Сиелис
Желтая карточка
Б. Цесар
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Кипр
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Параскевас Христу
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
14
Христос Марангос
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
0
Михалис Константину
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
1
Ян Облак
ВР
19
Деян Келар
ЦЗ
19
Доминик Марох
ЦЗ
11
Горан Цвиянович
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
20
Кевин Кампль
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
0
Мирнес Шишич
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
10
Дженгис Кавушевич
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Кипр
0
Кристос Мастру
ВР
1
Антонис Георгаллидес
ВР
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
4-3-3
1
Ханданович
13
Йокич
5
Цесар
4
Шулер
2
Бречко
17
Кирм
14
Куртич
18
Радосавлевич
7
Иличич
14
Дедич
23
Матавж
4-4-2
12
Киссас
6
Хараламбус
0
Христу
5
Сиелис
0
Хараламбус
10
Хараламбидис
4
Деметриу
0
Добрашинович
14
Марангос
9
Христофи
0
Константину
18
Радосавлевич
19
Марох
19
Марох
18
Радосавлевич
7
Иличич
11
Цвиянович
11
Цвиянович
7
Иличич
14
Дедич
20
Кампль
20
Кампль
14
Дедич
14
Марангос
18
Артиматас
18
Артиматас
14
Марангос
0
Константину
7
Эфрем
7
Эфрем
0
Константину
10
Хараламбидис
0
Алонефтис
0
Алонефтис
10
Хараламбидис
Остались в запасе
Словения
Кипр
19
Деян Келар
ЦЗ
0
Мирнес Шишич
ЦФ
12
Ясмин Ханданович
ВР
1
Ян Облак
ВР
22
Алеш Мертель
ОП
15
Андраж Струна
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
10
Дженгис Кавушевич
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
0
Кристос Мастру
ВР
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
10
Несторас Митидис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
19
Деян Келар
ЦЗ
0
Мирнес Шишич
ЦФ
12
Ясмин Ханданович
ВР
1
Ян Облак
ВР
22
Алеш Мертель
ОП
15
Андраж Струна
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
10
Дженгис Кавушевич
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
0
Кристос Мастру
ВР
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
10
Несторас Митидис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Словения - Кипр
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
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