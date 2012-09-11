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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Исландия
Кипр - Исландия: обзор матча 11 сентября 2012
Кипр
11.09.2012, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
1 : 0
Завершен
Исландия
57'
К. Макридис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Исландия
Замена
Д. Деметриу
️️️️
К. Макридис
90'
+2
Желтая карточка
В. Лабан
89'
87'
Красная карточка
Б. Йонссон
83'
Желтая карточка
Й. Гудмундссон
Желтая карточка
В. Сиелис
82'
Желтая карточка
Т. Киссас
80'
77'
Замена
Й. Гудмундссон
️️️️
Х. Даниэльссон
Замена
В. Сиелис
️️️️
С. Добрашинович
77'
73'
Желтая карточка
Р. Гисласон
Замена
Э. Алонефтис
️️️️
М. Константину
66'
63'
Замена
О. Скуласон
️️️️
Б. Эйрикссон
ГОЛ! 1:0!
К. Макридис
Пас отдал
Д. Христофи
57'
46'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Э. Халлфредссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
0
Антос Соломоу
ПЗ
0
Синиша Добрашинович
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
0
Михалис Константину
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
13
Бьярни Эйрикссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Арон Гуннарссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
0
Бьорн Йонссон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Кипр
0
Кристос Мастру
ВР
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Исландия
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
0
Гретар Стейнссон
ПЗ
4
Эггерт Йонссон
ЦП
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
0
Гуннар Торвальдссон
ЦФ
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-3-1-2
12
Киссас
0
Хараламбус
2
Жуниор
4
Меркис
0
Соломоу
0
Добрашинович
14
Лабан
23
Николау
13
Макридис
9
Христофи
0
Константину
3-5-2
1
Халльдорсон
13
Эйрикссон
2
Саеварссон
6
Сигурдссон
8
Бьярнасон
20
Халлфредссон
19
Гисласон
15
Даниэльссон
0
Йонссон
10
Сигурдссон
17
Гуннарссон
0
Добрашинович
5
Сиелис
5
Сиелис
0
Добрашинович
0
Константину
0
Алонефтис
0
Алонефтис
0
Константину
13
Макридис
4
Деметриу
4
Деметриу
13
Макридис
15
Даниэльссон
0
Гудмундссон
0
Гудмундссон
15
Даниэльссон
13
Эйрикссон
16
Скуласон
16
Скуласон
13
Эйрикссон
20
Халлфредссон
11
Финнбогасон
11
Финнбогасон
20
Халлфредссон
Остались в запасе
Кипр
Исландия
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
0
Кристос Мастру
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
4
Эггерт Йонссон
ЦП
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
0
Гуннар Торвальдссон
ЦФ
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
0
Гретар Стейнссон
ПЗ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
0
Кристос Мастру
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Остались в запасе
4
Эггерт Йонссон
ЦП
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
0
Гуннар Торвальдссон
ЦФ
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
0
Гретар Стейнссон
ПЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Кипр - Исландия
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
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