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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Швейцария
Кипр - Швейцария: обзор матча 23 марта 2013
Кипр
23.03.2013, суббота, 20:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
0 : 0
Завершен
Швейцария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Швейцария
Замена
П. Сотириу
️️️️
Д. Христофи
90'
+5
89'
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Желтая карточка
Х. Теофилу
80'
76'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
В. Бехрами
Замена
Н. Александру
️️️️
К. Хараламбидис
75'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
А. Соломоу
54'
52'
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
Й. Джуру
46'
Желтая карточка
С. фон Берген
46'
Замена
Г. Джака
️️️️
И. Эмегара
34'
Желтая карточка
Х. Сеферович
Желтая карточка
А. Соломоу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
20
Христос Теофилу
ЦЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
0
Антос Соломоу
ПЗ
23
Мариос Николау
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
11
Валон Бехрами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
19
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Кипр
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Параскевас Христу
ЦЗ
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
10
Гранит Джака
ОП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Пирмин Швеглер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-4-1-1
1
Георгаллидес
0
Хараламбус
20
Теофилу
2
Жуниор
0
Соломоу
23
Николау
14
Лабан
0
Добрашинович
10
Хараламбидис
13
Макридис
9
Христофи
4-3-1-2
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
20
Джуру
5
фон Берген
13
Родригес
11
Бехрами
14
Штокер
8
Инлер
23
Шакири
19
Эмегара
9
Сеферович
0
Соломоу
7
Эфрем
7
Эфрем
0
Соломоу
10
Хараламбидис
11
Александру
11
Александру
10
Хараламбидис
9
Христофи
3
Сотириу
3
Сотириу
9
Христофи
20
Джуру
0
Сендерос
0
Сендерос
20
Джуру
19
Эмегара
10
Джака
10
Джака
19
Эмегара
11
Бехрами
19
Дердийок
19
Дердийок
11
Бехрами
Остались в запасе
Кипр
Швейцария
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Кристос Мастру
ВР
0
Параскевас Христу
ЦЗ
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
12
Тасос Киссас
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
12
Марко Вельфли
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
7
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Пирмин Швеглер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Кристос Мастру
ВР
0
Параскевас Христу
ЦЗ
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
12
Тасос Киссас
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
Остались в запасе
12
Марко Вельфли
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
7
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Пирмин Швеглер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Кипр - Швейцария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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