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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Норвегия
Кипр - Норвегия: обзор матча 16 октября 2012
Кипр
16.10.2012, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
1 : 3
Завершен
Норвегия
42'
Э. Алонефтис
44'
Б. Хангеланд
81'
Т. Эльюнусси (П)
83'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Норвегия
90'
Замена
А. Гаши
️️️️
М. Эйкрем
88'
Желтая карточка
Й. Риисе
Замена
Н. Митидис
️️️️
Э. Алонефтис
88'
83'
ГОЛ! 1:3!
Д. Кинг
82'
Желтая карточка
Д. Браатен
Желтая карточка
Э. Хараламбус
81'
81'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Эльюнусси
75'
Замена
В. Бериша
️️️️
Р. Йенссен
Желтая карточка
Э. Алонефтис
71'
64'
Желтая карточка
Э. Рууд
Желтая карточка
С. Добрашинович
56'
Замена
А. Георгаллидес
️️️️
Т. Киссас
55'
Желтая карточка
Д. Деметриу
49'
46'
Замена
Д. Кинг
️️️️
А. Содерлунд
Замена
Д. Деметриу
️️️️
А. Хараламбус
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
Б. Хангеланд
ГОЛ! 1:0!
Э. Алонефтис
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
0
Антос Соломоу
ПЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
19
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
9
Даниэль Браатен
ПП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Кипр
0
Кристос Мастру
ВР
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Параскевас Христу
ЦЗ
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
0
Михалис Константину
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
10
Несторас Митидис
ЦФ
Норвегия
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
12
Андре Хансен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
4
Ардиан Гаши
ЦП
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-5-1
12
Киссас
0
Хараламбус
6
Хараламбус
2
Жуниор
0
Соломоу
23
Николау
0
Алонефтис
14
Лабан
0
Добрашинович
7
Эфрем
9
Христофи
4-4-1-1
1
Ярстейн
21
Форрен
14
Рууд
5
Хангеланд
6
Риисе
9
Браатен
10
Эльюнусси
14
Йенссен
19
Хенриксен
15
Эйкрем
11
Содерлунд
12
Киссас
1
Георгаллидес
1
Георгаллидес
12
Киссас
6
Хараламбус
4
Деметриу
4
Деметриу
6
Хараламбус
0
Алонефтис
10
Митидис
10
Митидис
0
Алонефтис
15
Эйкрем
4
Гаши
4
Гаши
15
Эйкрем
14
Йенссен
14
Бериша
14
Бериша
14
Йенссен
11
Содерлунд
7
Кинг
7
Кинг
11
Содерлунд
Остались в запасе
Кипр
Норвегия
0
Кристос Мастру
ВР
0
Параскевас Христу
ЦЗ
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
0
Михалис Константину
ЦФ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
12
Андре Хансен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Эгил Ольсен
Остались в запасе
0
Кристос Мастру
ВР
0
Параскевас Христу
ЦЗ
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
0
Михалис Константину
ЦФ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Остались в запасе
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
12
Андре Хансен
ВР
0
Джонатан Парр
ЦЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Эгил Ольсен
Статистика матча Кипр - Норвегия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
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