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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Кипр
Норвегия - Кипр: обзор матча 06 сентября 2013
Норвегия
06.09.2013, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
2 : 0
Завершен
Кипр
43'
Т. Эльюнусси
66'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Кипр
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Д. Браатен
81'
Замена
Р. Йенссен
️️️️
С. Йохансен
75'
73'
Замена
К. Артиматас
️️️️
С. Добрашинович
ГОЛ! 2:0!
Д. Кинг
66'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Т. Эльюнусси
64'
54'
Замена
Д. Деметриу
️️️️
К. Хараламбидис
52'
Замена
П. Сотириу
️️️️
М. Николау
ГОЛ! 1:0!
Т. Эльюнусси
43'
17'
Желтая карточка
Э. Алонефтис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Йохан Бьордаль
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
4
Ардиан Гаши
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
9
Даниэль Браатен
ПП
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
20
Христос Теофилу
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Андре Хансен
ВР
21
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Фредрик Берге
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
13
Фроде Йонсен
ЦФ
11
Александер Содерлунд
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Кипр
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
13
Гиоргос Элефтериу
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
4-4-1-1
1
Ярстейн
5
Хангеланд
3
Бьордаль
14
Рууд
2
Хогли
4
Гаши
8
Йохансен
10
Эльюнусси
9
Браатен
15
Эйкрем
9
Абделлауе
3-5-1-1
1
Георгаллидес
20
Теофилу
4
Меркис
2
Жуниор
10
Хараламбидис
14
Лабан
0
Добрашинович
11
Александру
0
Алонефтис
23
Николау
10
Митидис
8
Йохансен
14
Йенссен
14
Йенссен
8
Йохансен
9
Браатен
11
Содерлунд
11
Содерлунд
9
Браатен
10
Эльюнусси
7
Кинг
7
Кинг
10
Эльюнусси
0
Добрашинович
18
Артиматас
18
Артиматас
0
Добрашинович
10
Хараламбидис
4
Деметриу
4
Деметриу
10
Хараламбидис
23
Николау
3
Сотириу
3
Сотириу
23
Николау
Остались в запасе
Норвегия
Кипр
6
Магнус Леквен
ЦП
13
Фроде Йонсен
ЦФ
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Андре Хансен
ВР
21
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Фредрик Берге
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
Главный тренер
Эгил Ольсен
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
13
Гиоргос Элефтериу
ЦП
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
6
Магнус Леквен
ЦП
13
Фроде Йонсен
ЦФ
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Андре Хансен
ВР
21
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Фредрик Берге
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
Остались в запасе
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
13
Гиоргос Элефтериу
ЦП
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
Главный тренер
Эгил Ольсен
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Норвегия - Кипр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
1 : 0
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
Уллеваал
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