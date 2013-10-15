Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Албания
Кипр - Албания: обзор матча 15 октября 2013
Кипр
15.10.2013, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
0 : 0
Завершен
Албания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Албания
88'
Желтая карточка
М. Маврай
87'
Замена
Б. Балай
️️️️
Х. Салихи
Замена
А. Авраам
️️️️
П. Сотириу
86'
73'
Желтая карточка
А. Абраши
72'
Замена
А. Абраши
️️️️
Э. Булку
72'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Я. Хика
Замена
К. Павлу
️️️️
Н. Митидис
65'
59'
Желтая карточка
Э. Каце
56'
Желтая карточка
Л. Цана
Желтая карточка
В. Лабан
52'
Замена
Э. Алонефтис
️️️️
Н. Александру
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Хараламбос Питтас
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
10
Вальдет Рама
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Кипр
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
6
Кириакос Павлу
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
Албания
1
Самир Уйкани
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
0
Адмир Тели
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
0
Тефик Османи
ЦЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
0
Агон Мехмети
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
3-5-2
1
Георгаллидес
6
Хараламбус
0
Василиу
2
Жуниор
11
Александру
14
Лабан
7
Эфрем
4
Деметриу
23
Николау
3
Сотириу
10
Митидис
3-2-3-2
1
Бериша
5
Цана
0
Булку
15
Маврай
2
Лила
7
Аголли
21
Роши
20
Каце
0
Хика
18
Салихи
10
Рама
10
Митидис
6
Павлу
6
Павлу
10
Митидис
11
Александру
0
Алонефтис
0
Алонефтис
11
Александру
3
Сотириу
11
Авраам
11
Авраам
3
Сотириу
0
Булку
22
Абраши
22
Абраши
0
Булку
0
Хика
0
Мехмети
0
Мехмети
0
Хика
18
Салихи
19
Балай
19
Балай
18
Салихи
Остались в запасе
Кипр
Албания
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
Главный тренер
Хараламбос Питтас
0
Адмир Тели
ЦЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
0
Тефик Османи
ЦЗ
13
Сабиен Лилай
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
Остались в запасе
0
Адмир Тели
ЦЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
0
Тефик Османи
ЦЗ
13
Сабиен Лилай
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Хараламбос Питтас
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Кипр - Албания
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
Все
Кипр
Албания
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
12:22
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
12:19
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
12:19
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Кипр – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
12:22
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Албания – Сан-Марино: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+