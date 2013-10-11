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    Хараламбос Питтас

    Тренер
    Имя Хараламбос
    Фамилия Питтас
    Гражданство Кипр
    Дата рождения 26 июля 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кипр 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.10.2013 Исландия 2 : 0 Кипр
    15.10.2013 Кипр 0 : 0 Албания
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