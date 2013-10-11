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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Исландия - Кипр
Исландия - Кипр: обзор матча 11 октября 2013
Исландия
11.10.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
2 : 0
Завершен
Кипр
60'
К. Сигторссон
76'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Кипр
84'
Замена
К. Павлу
️️️️
Н. Александру
Замена
Р. Гисласон
️️️️
Г. Сигурдссон
82'
Замена
Х. Даниэльссон
️️️️
А. Гуннарссон
78'
ГОЛ! 2:0!
Г. Сигурдссон
76'
75'
Замена
П. Сотириу
️️️️
Н. Митидис
68'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
К. Хараламбидис
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Э. Гудьонсен
66'
65'
Желтая карточка
Э. Алонефтис
ГОЛ! 1:0!
К. Сигторссон
Пас отдал
Й. Гудмундссон
60'
25'
Желтая карточка
Г. Меркис
13'
Желтая карточка
К. Хараламбидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
14
Венсан Лабан
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Хараламбос Питтас
Исландия
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
4
Кристинн Йонссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
4
Эггерт Йонссон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
0
Арнор Смарасон
ЦФ
Кипр
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
6
Кириакос Павлу
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
3-5-1-1
1
Халльдорсон
14
Арнасон
6
Сигурдссон
2
Саеварссон
22
Гудьонсен
17
Гуннарссон
8
Бьярнасон
23
Скуласон
0
Гудмундссон
10
Сигурдссон
9
Сигторссон
4-5-1
1
Георгаллидес
6
Хараламбус
0
Василиу
4
Меркис
0
Мертакас
10
Хараламбидис
4
Деметриу
11
Александру
0
Алонефтис
14
Лабан
10
Митидис
17
Гуннарссон
15
Даниэльссон
15
Даниэльссон
17
Гуннарссон
10
Сигурдссон
19
Гисласон
19
Гисласон
10
Сигурдссон
22
Гудьонсен
11
Финнбогасон
11
Финнбогасон
22
Гудьонсен
11
Александру
6
Павлу
6
Павлу
11
Александру
10
Хараламбидис
7
Эфрем
7
Эфрем
10
Хараламбидис
10
Митидис
3
Сотириу
3
Сотириу
10
Митидис
Остались в запасе
Исландия
Кипр
4
Кристинн Йонссон
ЦЗ
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
4
Эггерт Йонссон
ЦП
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
4
Виктор Пальссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
0
Арнор Смарасон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
Главный тренер
Хараламбос Питтас
Остались в запасе
4
Кристинн Йонссон
ЦЗ
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
4
Эггерт Йонссон
ЦП
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
4
Виктор Пальссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
0
Арнор Смарасон
ЦФ
Остались в запасе
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Хараламбос Питтас
Статистика матча Исландия - Кипр
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Лаугардалсвеллур
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