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Ибрахим Сехич - статистика

Завершил карьеру
2 сентября 1988 (38), Сараево
#23 | Вратарь
190 см
Босния и Герцеговина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халидж
23
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Халидж
0 : 2
14.03.2025
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Ахли
2 : 2
07.03.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд
2 : 1
01.03.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Халидж
1 : 1
26.02.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фейха
0 : 0
20.02.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фейха
0 : 0
20.02.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Халидж
0 : 1
15.02.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Шабаб
5 : 1
06.02.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Халидж
1 : 1
01.02.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
25.01.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж
1 : 3
21.01.2025
Аль-Наср
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Халидж
3 : 0
17.01.2025
Аль-Оруба
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
2 : 2
09.01.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Халидж
1 : 2
07.12.2024
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Кадисия
1 : 0
29.11.2024
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Халидж
3 : 2
23.11.2024
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
1 : 2
09.11.2024
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
4 : 0
01.11.2024
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Вахда
1 : 3
24.10.2024
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Халидж
0 : 3
18.10.2024
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Халидж
1 : 0
04.10.2024
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Халидж
0 : 0
20.09.2024
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Халидж
0 : 1
29.08.2024
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
0 : 1
23.08.2024
Халидж
1' - 90'
90'
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