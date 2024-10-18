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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Ахли
Халидж - Аль-Ахли: обзор матча 18 октября 2024
Халидж
18.10.2024, пятница, 17:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Ахли
55'
Ф. Аль-Бурайкан
70'
А. Тони
74'
М. Демирал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Ахли
90'
+2
Желтая карточка
А. Маджраши
Замена
А. Салех Аль-Хайдар
️️️️
П. Ребошу
90'
+1
Замена
Б. Аль-Мутайри
️️️️
М. Хамзи
90'
+1
88'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
82'
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
Ф. Кессье
82'
Замена
Ф. Аль-Хамад
️️️️
М. Демирал
Желтая карточка
Д. Курбелис
79'
Замена
С. Абу Аль-Шамат
️️️️
Ф. Мартинш
78'
Замена
М. Аль-Хавсави
️️️️
К. Фортунис
78'
Желтая карточка
К. Фортунис
74'
74'
ГОЛ! 0:3!
М. Демирал
70'
ГОЛ! 0:2!
А. Тони
Замена
М. Аль-Хабрани
️️️️
А. Аль-Салем
62'
55'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Аль-Бурайкан
Пас отдал
А. Тони
Красная карточка
Х. Аль-Сумайри
53'
46'
Замена
С. Яслам
️️️️
А. Аль-Аммар
46'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
З. Мубарак Аль-Джоани
20'
Желтая карточка
Р. Марез
Желтая карточка
А. Аль-Фахад
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
88
Халед Аль-Сумайри
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Халед Нарей
ПВ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-2-3-2
23
Сехич
19
Аль-Фахад
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
6
Курбелис
88
Аль-Сумайри
10
Мартинш
7
Фортунис
7
Нарей
15
Хамзи
9
Аль-Салем
4-1-2-1-2
1
Аль-Санби
27
Маджраши
28
Демирал
3
Ибаньес
15
Аль-Аммар
30
Аль-Джоани
10
Вейга
19
Кессье
26
Марез
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
15
Хамзи
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
15
Хамзи
9
Аль-Салем
3
Аль-Хабрани
3
Аль-Хабрани
9
Аль-Салем
5
Ребошу
25
Аль-Хайдар
25
Аль-Хайдар
5
Ребошу
10
Мартинш
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
10
Мартинш
7
Фортунис
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
7
Фортунис
15
Аль-Аммар
31
Яслам
31
Яслам
15
Аль-Аммар
28
Демирал
26
Аль-Хамад
26
Аль-Хамад
28
Демирал
19
Кессье
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
19
Кессье
9
Аль-Бурайкан
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
9
Аль-Бурайкан
30
Аль-Джоани
9
Фирмино
9
Фирмино
30
Аль-Джоани
Остались в запасе
Халидж
Аль-Ахли
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
62
Абдулла Абдо
ВР
46
Райан Хамед
ПАЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
46
Райан Хамед
ПАЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Халидж - Аль-Ахли
3
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
8
22
Офсайды
0
1
Количество передач
389
388
Сейвы
3
0
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Информация о матче
Главный судья:
Faisal Suleiman Al-Balawi, Saudi Arabia
Стадион:
Al-Khaleej Club Stadium, Saihat
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