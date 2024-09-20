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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Фейха
Халидж - Аль-Фейха: обзор матча 20 сентября 2024
Халидж
20.09.2024, пятница, 18:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Фейха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Фейха
90'
+5
Замена
Р. Аль-Кааби
️️️️
Г. Цимирот
90'
+1
Желтая карточка
О. Шукуров
85'
Желтая карточка
Ф. Абди
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
К. Фортунис
79'
Замена
А. Аль-Фахад
️️️️
С. Аль-Хамсл
74'
69'
Замена
Н. Аль-Харти
️️️️
Х. Аль-Каби
Замена
С. Абу Аль-Шамат
️️️️
Х. Аль-Дубаис
58'
Замена
М. Хамзи
️️️️
Х. Аль-Сумайри
46'
Желтая карточка
Х. Аль-Сумайри
45'
+6
22'
Желтая карточка
Р. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
88
Халед Аль-Сумайри
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Халед Нарей
ПВ
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
(К)
ЦЗ
25
Фарис Абди
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
31
Ренцо Лопес
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
2
Vinicius Rangel
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
27
Redha Alabdullah
ЦФ
4-3-3
23
Сехич
3
Аль-Хабрани
32
Тиссеран
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
88
Аль-Сумайри
6
Курбелис
77
Аль-Дубаис
10
Мартинш
7
Фортунис
7
Нарей
4-3-1-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
4
Аль-Хайбари
25
Абди
2
Аль-Рашиди
59
Цимирот
29
Шукуров
8
Посуэло
77
Аль-Каби
31
Лопес
10
Сакала
39
Аль-Хамсл
19
Аль-Фахад
19
Аль-Фахад
39
Аль-Хамсл
77
Аль-Дубаис
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
77
Аль-Дубаис
88
Аль-Сумайри
15
Хамзи
15
Хамзи
88
Аль-Сумайри
7
Фортунис
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
7
Фортунис
59
Цимирот
60
Аль-Кааби
60
Аль-Кааби
59
Цимирот
77
Аль-Каби
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
77
Аль-Каби
Остались в запасе
Халидж
Аль-Фейха
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
2
Vinicius Rangel
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
27
Redha Alabdullah
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
2
Vinicius Rangel
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
27
Redha Alabdullah
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Халидж - Аль-Фейха
1
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
10
Офсайды
2
5
Количество передач
365
444
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Стадион:
Al-Khaleej Club Stadium, Saihat
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