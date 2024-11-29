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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Кадисия - Халидж
Аль-Кадисия - Халидж: обзор матча 29 ноября 2024
Аль-Кадисия
29.11.2024, пятница, 17:25
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Халидж
90+5'
A. Al-Othman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Кадисия - Халидж
Замена
А. Абдулла Азази
️️️️
Т. Аль-Аммар
90'
+7
Замена
К. Аль-Уджами
️️️️
П. Обамеянг
90'
+7
ГОЛ! 1:0!
A. Al-Othman
Пас отдал
К. Пуэртас
90'
+5
Желтая карточка
Г. Альварес
90'
+2
81'
Замена
А. Аль-Шаафи
️️️️
Х. Нарей
Замена
A. Al-Othman
️️️️
М. Абулшамат
81'
75'
Замена
С. Абу Аль-Шамат
️️️️
К. Фортунис
62'
Замена
Х. Аль-Сумайри
️️️️
Ф. Мартинш
62'
Замена
М. Аль-Хавсави
️️️️
М. Хамзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Халед Нарей
ПВ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
96
Hussain Alnattar
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
88
Халед Аль-Сумайри
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
4-1-3-2
1
Кастелс
4
Такри
17
Альварес
2
Абулшамат
6
Начо
6
Фернандес
8
Нандес
21
Пуэртас
7
Аль-Аммар
33
Киньонес
7
Обамеянг
4-1-3-2
23
Сехич
39
Аль-Хамсл
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
32
Тиссеран
6
Курбелис
7
Нарей
7
Фортунис
10
Мартинш
15
Хамзи
9
Аль-Салем
7
Обамеянг
87
Аль-Уджами
87
Аль-Уджами
7
Обамеянг
7
Аль-Аммар
11
Азази
11
Азази
7
Аль-Аммар
2
Абулшамат
9
9
2
Абулшамат
7
Нарей
14
Аль-Шаафи
14
Аль-Шаафи
7
Нарей
7
Фортунис
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
7
Фортунис
10
Мартинш
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
10
Мартинш
15
Хамзи
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
15
Хамзи
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Халидж
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
96
Hussain Alnattar
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
96
Hussain Alnattar
ЦП
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аль-Кадисия - Халидж
1
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
6
Офсайды
1
1
Количество передач
594
448
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Matt Conger, New Zealand
Стадион:
EGO Stadium, Dammam
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