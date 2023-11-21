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Сиянда Ксулу
Статистика
Сиянда Ксулу - статистика
ТС Гэлакси
30 декабря 1991 (34), Дурбан
#42 | Защитник
188 см | 76 кг
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Команда
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П
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ЮАР
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур
Руанда
2 : 0
21.11.2023
ЮАР
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур
ЮАР
2 : 1
18.11.2023
Бенин
1' - 90'
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