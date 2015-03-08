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    Сиянда Ксулу - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Сиянда
    Фамилия Ксулу
    Состав Основной
    Родной город Дурбан
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 декабря 1991 (31 год)
    Рост 188
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2015 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    15.05.2015 Был в запасе Мордовия (Саранск) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    10.05.2015 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    02.05.2015 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Ахмат (Грозный)
    26.04.2015 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:2 Динамо (Москва)
    20.04.2015 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Торпедо (Москва)
    13.04.2015 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Спартак (Москва)
    21.03.2015 Был в запасе Рубин (Казань) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    16.03.2015 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    08.03.2015 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Локомотив (Москва)
    08.12.2014 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Арсенал (Тула)
    04.12.2014 Был в запасе Спартак (Москва) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    28.11.2014 1' -23' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    22.11.2014 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    09.11.2014 Был в запасе Уфа (Уфа) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    31.10.2014 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    25.10.2014 Был в запасе Амкар-Пермь (Пермь) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    19.10.2014 Был в запасе Арсенал (Тула) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    28.09.2014 Был в запасе Ахмат (Грозный) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    20.09.2014 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:5 Зенит (Санкт-Петербург)
    37'
    13.09.2014 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Рубин (Казань)
    31.08.2014 Был в запасе ЦСКА (Москва) 6:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    24.08.2014 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Мордовия (Саранск)
    17.08.2014 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:2 Краснодар (Краснодар)
    14.08.2014 Был в запасе Локомотив (Москва) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    08.08.2014 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    03.08.2014 64' -90' Динамо (Москва) 7:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
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