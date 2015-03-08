|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|15.05.2015
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Ахмат (Грозный)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Динамо (Москва)
|20.04.2015
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|13.04.2015
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Спартак (Москва)
|21.03.2015
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.03.2015
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|08.03.2015
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|08.12.2014
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|04.12.2014
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|28.11.2014
|1' -23'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|31.10.2014
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Урал (Екатеринбург)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|20.09.2014
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:5
|Зенит (Санкт-Петербург)
|37'
|13.09.2014
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Рубин (Казань)
|31.08.2014
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|6:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|24.08.2014
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Мордовия (Саранск)
|17.08.2014
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)
|14.08.2014
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|08.08.2014
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|03.08.2014
|64' -90'
|Динамо (Москва)
|7:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)