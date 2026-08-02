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«Краснодар» чуть не упустил победу над «Факелом» – 3:2

Вчера, 20:14
10

«Краснодар» обыграл «Факел» в матче 2-го тура РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Озон Арена» и закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Мурада Мусаева. Дубль сделал Никита Кривцов.

На 51-й минуте воронежцы не реализовали пенальти – удар Акселя Гнапи отразил Станислав Агкацев.

«Краснодар» набрал 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 2 тур
Краснодар - Факел - 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 - Жубал, 4; 2:0 - Н. Кривцов, 27; 3:0 - Н. Кривцов, 59; 3:1 - М. Турищев, 85; 3:2 - А. Сутормин, 88.
Незабитые пенальти: нет - А. Гнапи, 51.
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Краснодар
Факел
Станислав Агкацев
0%
Лукас Оласа
0%
Витор Тормена
0%
Жубал
0%
Илья Вахания
0%
Александр Черников
0%
Дуглас Аугусто
0%
Кристиан
0%
Никита Кривцов
0%
Жоау Батчи
0%
Дмитрий Воробьев
0%
Валентин Пальцев
0%
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Кевин Ленини
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Равиль Нетфуллин
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Николай Гиоргобиани
0%
Бутта Магомедов
0%
Ильнур Альшин
0%
Аксель Гнапи
0%
Алексей Сутормин
0%
Антон Ковалев
0%
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0%
Максим Турищев
0%
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0%
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Краснодар
Комментарии (10)
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VVM1964
1785691033
Расслабились !...
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knikos
1785691055
Мусаев , конечно , накуролесил с заменами Ну и , Быки-то устали ...Надо принять к сведению ...
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Mirak92
1785691075
Норм Факел в конце говядину помотал
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Император 1
1785691084
Ну что, поздравляю с победой, только вот почему Жубала не удалили (и собственно правильно) за удар по лицу, как Рожкова?)))
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Интерес
1785691242
80 минут южане переигрывали спокойно(правда , наглецы пенальти не забили, в начале второго тайма), а потом лопухнулись, и последние 15 минут(с добавленным), отбивались , как...как...даже не знаю ,кто!
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Просто-333
1785691464
Расслабились
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ZAITZEFF2011
1785691526
Краснодар с победой.В команде отмечу только Кривцова. Кто кроме Карпина и Краснодара кто ещё считает Ваханию хорошим футболистом?Воробьев, Уткин- мимо кассы. Команда явно не играет в свою силу, хотя думаю что в этом году потенциал будет меньше. Тянули время в конце и старались играть по счету. Отскочили. Факелу респект за сопротивление.
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KayGo
1785691774
Новички быков пока никакие!Толка похоже не будет!Что Уткин, что Оздоев,что Воробьёв, изначально по этим пассажирам были сомнения, вышли и сломали всю игру!
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rcry
1785693821
Краснодар с победой - 31 тысяча на трибунах - отличная атмосфера - в конце начудили - но это новички не вошли в игру - заставили понервничать.
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