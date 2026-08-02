«Краснодар» чуть не упустил победу над «Факелом» – 3:2

«Краснодар» обыграл «Факел» в матче 2-го тура РПЛ.
Встреча проходила на стадионе «Озон Арена» и закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Мурада Мусаева. Дубль сделал Никита Кривцов.
На 51-й минуте воронежцы не реализовали пенальти – удар Акселя Гнапи отразил Станислав Агкацев.
«Краснодар» набрал 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
Россия. Премьер-лига. 2 тур
Краснодар - Факел - 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 - Жубал, 4; 2:0 - Н. Кривцов, 27; 3:0 - Н. Кривцов, 59; 3:1 - М. Турищев, 85; 3:2 - А. Сутормин, 88.
Незабитые пенальти: нет - А. Гнапи, 51.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Краснодар
Факел
Станислав Агкацев
0%
Лукас Оласа
0%
Витор Тормена
0%
Жубал
0%
Илья Вахания
0%
Александр Черников
0%
Дуглас Аугусто
0%
Кристиан
0%
Никита Кривцов
0%
Жоау Батчи
0%
Дмитрий Воробьев
0%
Валентин Пальцев
0%
Диего Коста
0%
Кевин Ленини
0%
Даниил Уткин
0%
Магомед Оздоев
0%
Показать всех игроков
Даниил Фролкин
0%
Альберт Габараев
0%
Игорь Юрганов
0%
Юрий Журавлев
0%
Дарко Тодорович
0%
Вячеслав Якимов
0%
Равиль Нетфуллин
0%
Николай Гиоргобиани
0%
Бутта Магомедов
0%
Ильнур Альшин
0%
Аксель Гнапи
0%
Алексей Сутормин
0%
Антон Ковалев
0%
Абдулла Багамаев
0%
Максим Турищев
0%
Белайди Пуси
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»