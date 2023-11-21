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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Руанда - ЮАР
Руанда - ЮАР: обзор матча 21 ноября 2023
Руанда
21.11.2023, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
ЮАР
28'
G. Mugisha
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Руанда - ЮАР
75'
Замена
О. Апполлис
️️️️
Я. Ситхоле
Замена
H. Sahabo
️️️️
K. Muhire
59'
52'
Замена
З. Лепаса
️️️️
Б. Хлонгване
Замена
P. Sibomana
️️️️
L. Byiringiro
46'
Желтая карточка
G. Mugisha
32'
ГОЛ! 1:0!
G. Mugisha
Пас отдал
A. Mutsinzi
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Руанда
1
Fiacre Ntwari
ВР
3
Emmanuel Imanishimwe
ЦЗ
5
Ange Mutsinzi
ЦЗ
17
Тьерри Манци
ЦЗ
13
Fitina Ombolenga
ЦЗ
4
Джихад Бизимана
ЦП
11
Kevin Muhire
ЦП
0
Olivier Niyonzima
ЦП
12
Gilbert Mugisha
ЦФ
17
Innocent Nshuti
ЦФ
0
Lague Byiringiro
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
ЮАР
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ЦЗ
6
Обри Модиба
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
13
Яя Ситхоле
ЦП
11
Темба Зване
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
1
Ронвен Уильямс
ЦФ
4
Тебохо Мокоена
ЦФ
15
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Руанда
0
Gad Muhawenayo
ВР
18
Максим Венссенс
ВР
0
Isaac Mitima
ЦЗ
0
Ally Serumogo
ЦЗ
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
15
Bonheur Mugisha
ЦП
10
Hakim Sahabo
ЦП
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
0
A. Rwatubyaye
ЦФ
0
Bienvenue Mugenzi
ЦФ
9
Arthur Gitego
ЦФ
ЮАР
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
2
Нийко Мобби
ЦЗ
13
Tapelo Xoki
ЦЗ
26
Брэдли Кросс
ЦЗ
0
Sibongiseni Mthethwa
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
7
Освин Апполлис
ЦП
12
Элиас Моквана
ЦП
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
17
Захеле Лепаса
ЦФ
4-3-3
1
3
17
Манци
13
5
4
Бизимана
11
0
0
17
12
3-2-2-4
5
Ксулу
20
Мудау
6
Модиба
13
Ситхоле
11
Зване
10
Тау
21
Маямбела
15
Хлонгване
4
Мокоена
1
Уильямс
19
Сибиси
11
10
10
11
13
Ситхоле
7
Апполлис
7
Апполлис
13
Ситхоле
15
Хлонгване
17
Лепаса
17
Лепаса
15
Хлонгване
Остались в запасе
Руанда
ЮАР
0
Gad Muhawenayo
ВР
18
Максим Венссенс
ВР
0
Isaac Mitima
ЦЗ
0
Ally Serumogo
ЦЗ
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
15
Bonheur Mugisha
ЦП
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
0
A. Rwatubyaye
ЦФ
0
Bienvenue Mugenzi
ЦФ
9
Arthur Gitego
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
2
Нийко Мобби
ЦЗ
13
Tapelo Xoki
ЦЗ
26
Брэдли Кросс
ЦЗ
0
Sibongiseni Mthethwa
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
12
Элиас Моквана
ЦП
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Остались в запасе
0
Gad Muhawenayo
ВР
18
Максим Венссенс
ВР
0
Isaac Mitima
ЦЗ
0
Ally Serumogo
ЦЗ
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
15
Bonheur Mugisha
ЦП
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
0
A. Rwatubyaye
ЦФ
0
Bienvenue Mugenzi
ЦФ
9
Arthur Gitego
ЦФ
Остались в запасе
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
2
Нийко Мобби
ЦЗ
13
Tapelo Xoki
ЦЗ
26
Брэдли Кросс
ЦЗ
0
Sibongiseni Mthethwa
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
12
Элиас Моквана
ЦП
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Главный тренер
Эфраим Машаба
Статистика матча Руанда - ЮАР
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
ЮАР
3 : 0
14.10.2025
Руанда
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
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