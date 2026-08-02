Реакция Глушенкова на хет-трик в ворота «Оренбурга» – он не праздновал голы

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на свой хет-трик в ворота «Оренбурга».
– Почему не отпраздновали ни один свой мяч?
– Не хочу. В первом случае я должен был попасть по воротам своей правой клюшкой. Получилось… Случайно, наверное. Потом на удачу ударил по воротам, забил. А третий… Наигрывали этот стандарт, на тренировках ни разу не попадал, оставил патрон на игру.
- Глушенков в прошлом сезоне сделал покер в ворота «Оренбурга».
- «Зенит» набрал 6 очков после двух туров РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице.
Источник: «Матч ТВ»