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  • Реакция Глушенкова на хет-трик в ворота «Оренбурга» – он не праздновал голы

Реакция Глушенкова на хет-трик в ворота «Оренбурга» – он не праздновал голы

Вчера, 18:38
14

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на свой хет-трик в ворота «Оренбурга».

– Почему не отпраздновали ни один свой мяч?

– Не хочу. В первом случае я должен был попасть по воротам своей правой клюшкой. Получилось… Случайно, наверное. Потом на удачу ударил по воротам, забил. А третий… Наигрывали этот стандарт, на тренировках ни разу не попадал, оставил патрон на игру.

  • Глушенков в прошлом сезоне сделал покер в ворота «Оренбурга».
  • «Зенит» набрал 6 очков после двух туров РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Глушенков Максим
Комментарии (14)
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subbotaspartak
1785686149
Запа дло мне в этой лиге забивать...
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ziborock
1785686890
По моему Глушенков давно всё и всем объяснил, голы для него "обыденность"!🤣 Зазвездился мальчик в женских колготках!😂🤣😁
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oyabun
1785688802
Ну просто скромняга-парень. 😆
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k611
1785689701
Да это личное дело пучеглазого, хочет празднует, хочет нет...
Ответить
BuenosArgentina
1785692890
У парня есть проблемы, что он хочет этим сказать ? Западло мне радоваться если я забил не Мартинесу или Куртуа
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ОК, Зенит!
1785700274
Глушенков не командный игрок. Праздновать гол - традиция. Потому как празднует вся команда, а не один игрок. Глушенков наплевал на всех давным давно.
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