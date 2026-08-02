Реакция Глушенкова на хет-трик в ворота «Оренбурга» – он не праздновал голы

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на свой хет-трик в ворота «Оренбурга».

– Почему не отпраздновали ни один свой мяч?

– Не хочу. В первом случае я должен был попасть по воротам своей правой клюшкой. Получилось… Случайно, наверное. Потом на удачу ударил по воротам, забил. А третий… Наигрывали этот стандарт, на тренировках ни разу не попадал, оставил патрон на игру.