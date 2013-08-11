Евгений Трояновский - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Трояновский
|Команда
|Металлург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Трояновский
|Команда
|Металлург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2013
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|4:1
|Ворскла (Полтава)
|10.11.2013
|79' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Металлист (Харьков)
|03.11.2013
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|20.10.2013
|75' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|06.10.2013
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|9:1
|Металлург (Донецк)
|28.09.2013
|68' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:2
|Шахтер (Донецк)
|01.09.2013
|46' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|23.08.2013
|74' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:0
|Заря (Луганск)
|17.08.2013
|80' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|3:0
|Металлург (Донецк)
|11.08.2013
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|2:0
|Арсенал (Киев)
|04.08.2013
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|15.07.2013
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Металлург (Донецк)