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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлург
Черноморец - Металлург: обзор матча 04 августа 2013
Черноморец
04.08.2013, воскресенье, 22:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
40'
А. Антонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлург
Желтая карточка
Е. Зубейко
90'
+2
68'
Замена
Соарес
️️️️
Д. Голайдо
65'
Желтая карточка
В. Прийма
Замена
И. Бобко
️️️️
А. Гай
61'
Замена
Ф. Джа Джедже
️️️️
С. Риера
58'
46'
Замена
М. Дегтярёв
️️️️
Н. Морозюк
46'
Замена
А. Насонов
️️️️
Г. Нельсон
Желтая карточка
К. Вангели
44'
41'
Желтая карточка
В. Полевой
ГОЛ! 1:0!
А. Антонов
Пас отдал
В. Приёмов
40'
Замена
А. Антонов
️️️️
Р. Валеев
31'
Желтая карточка
В. Приёмов
25'
19'
Желтая карточка
К. Макридис
5'
Желтая карточка
А. Мораес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
99
Сито Риера
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
8
Грегори Нельсон
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
9
Франк Джа Джедже
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
17
Соарес
ЛВ
35
Евгений Трояновский
ЦП
14
Александре
ЦП
4-3-1-2
22
Безотосный
5
Бергер
14
Фонтанелло
32
Вангели
22
Зубейко
19
Гай
8
Ковальчук
88
Валеев
99
Риера
80
Приёмов
22
Самодин
3-5-1-1
13
Бандура
44
Чечер
14
Полевой
4
Прийма
8
Нельсон
10
Лазич
19
Мкртчян
84
Голайдо
6
Морозюк
13
Макридис
18
Мораес
19
Гай
21
Бобко
21
Бобко
19
Гай
99
Риера
9
Джа Джедже
9
Джа Джедже
99
Риера
88
Валеев
69
Антонов
69
Антонов
88
Валеев
6
Морозюк
9
Дегтярёв
9
Дегтярёв
6
Морозюк
8
Нельсон
23
Насонов
23
Насонов
8
Нельсон
84
Голайдо
17
Соарес
17
Соарес
84
Голайдо
Остались в запасе
Черноморец
Металлург
44
Евгений Паст
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
35
Евгений Трояновский
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
14
Александре
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Остались в запасе
35
Евгений Трояновский
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
14
Александре
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Черноморец - Металлург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Черноморец
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