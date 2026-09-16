Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бундеслига 2026/2027
Команды
Байер
Никлас Ломб
Статистика
€ 250 тыс
Никлас Ломб - статистика
Байер
28 июля 1993 (33), Кельн
#36 | Вратарь
186 см | 82 кг
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Байер
2 : 0
16.09.2026
Целе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига Европы 2023/2024
Германия. Бундеслига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Байер
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, Финал
Аталанта
3 : 0
22.05.2024
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 1/2 финала
Байер
2 : 2
09.05.2024
Рома
Был в запасе
Лига Европы, 1/2 финала
Рома
0 : 2
02.05.2024
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Вест Хэм
1 : 1
18.04.2024
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Байер
3 : 2
14.03.2024
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Карабах
2 : 2
07.03.2024
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Байер
5 : 1
14.12.2023
Мольде
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Хэкен
0 : 2
30.11.2023
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Карабах
0 : 1
09.11.2023
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Байер
5 : 1
26.10.2023
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Мольде
1 : 2
05.10.2023
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Байер
4 : 0
21.09.2023
Хэкен
Был в запасе
Главные новости
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
2
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
7
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
13
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+