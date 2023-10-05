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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Байер
Мольде - Байер: обзор матча 05 октября 2023
Мольде
05.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
1 : 2
Завершен
Байер
87'
Э. Брейвик
14'
Ж. Фримпонг
18'
Н. Телла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Байер
ГОЛ! 1:2!
Э. Брейвик
Пас отдал
М. Фьортофт Левик
87'
83'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
А. Адли
83'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
А. Гложек
Замена
К. Каппис
️️️️
М. Андре Кааса
81'
Замена
М. Гредем
️️️️
К. Хауген
81'
70'
Замена
А. Гримальдо
️️️️
Э. Тапсоба
70'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Н. Телла
Желтая карточка
М. Фьортофт Левик
67'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
М. Эйкрем
67'
Желтая карточка
К. Эриксен
42'
Замена
О. Петерсен
️️️️
Я. Карлстрем
42'
18'
ГОЛ! 0:2!
Н. Телла
Пас отдал
А. Гложек
14'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
А. Адли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
29
Густав Нихейм
ЦП
31
Андреас Миклебуст
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
4-2-3-1
28
Карлстрем
28
Хауген
45
Хагельскьер
6
Эллингсен
8
Левик
15
Кааса
10
Брейвик
16
Эриксен
23
Эйкрем
5
Хестад
25
3-3-1-1-2
32
Коварж
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
44
Станишич
8
Андрих
23
Телла
21
Адли
10
Гложек
28
Карлстрем
31
Петерсен
31
Петерсен
28
Карлстрем
15
Кааса
12
Каппис
12
Каппис
15
Кааса
28
Хауген
28
Гредем
28
Гредем
28
Хауген
23
Эйкрем
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
23
Эйкрем
12
Тапсоба
22
Гримальдо
22
Гримальдо
12
Тапсоба
21
Адли
7
Вирц
7
Вирц
21
Адли
23
Телла
7
Хофманн
7
Хофманн
23
Телла
10
Гложек
22
Бонифаци
22
Бонифаци
10
Гложек
Остались в запасе
Мольде
Байер
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
29
Густав Нихейм
ЦП
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
29
Густав Нихейм
ЦП
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Мольде - Байер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
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