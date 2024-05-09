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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Рома
Байер - Рома: обзор матча 09 мая 2024
Байер
09.05.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 2
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Рома
82'
Д. Манчини (АГ)
90+7'
Й. Станишич
43'
Л. Паредес (П)
66'
Л. Паредес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Рома
ГОЛ! 2:2!
Й. Станишич
Пас отдал
Г. Джака
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Вирц
90'
Замена
О. Коссуну
️️️️
А. Гримальдо
90'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Ж. Фримпонг
90'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Манчини
82'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Й. Хофманн
81'
81'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Л. Пеллегрини
81'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Анхелиньо
Замена
П. Шик
️️️️
А. Гложек
74'
72'
Замена
Э. Бове
️️️️
С. Азмун
71'
Травма
С. Азмун
66'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Паредес
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Паредес
Желтая карточка
Д. Та
42'
29'
Желтая карточка
Н. Залевски
28'
Желтая карточка
Л. Паредес
21'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
21'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Л. Спинаццола
Желтая карточка
Э. Тапсоба
20'
20'
Желтая карточка
Д. Манчини
20'
Травма
Л. Спинаццола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
22
Алехандро Гримальдо
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
7
Йонас Хофманн
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ОП
5
Леандро Паредес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
20
Сердар Азмун
РФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
8
Роберт Андрих
ВР
14
Патрик Шик
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПЗ
13
Артур
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ОП
7
Флориан Вирц
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рик Карсдорп
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Зеки Челик
ЦЗ
18
Тэмми Абрахам
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
59
Никола Залевски
АП
10
Уссем Ауа
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-3-2
32
Коварж
5
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
25
Паласиос
7
Хофманн
21
Адли
10
Гложек
4-1-2-3
99
Свилар
23
Манчини
37
Спинаццола
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
4
Кристанте
5
Паредес
7
Пеллегрини
20
Азмун
9
Лукаку
92
Эль-Шаарави
10
Гложек
14
Шик
14
Шик
10
Гложек
30
Фримпонг
44
Станишич
44
Станишич
30
Фримпонг
22
Гримальдо
31
Коссуну
31
Коссуну
22
Гримальдо
7
Хофманн
7
Вирц
7
Вирц
7
Хофманн
17
Анхелиньо
6
Смоллинг
6
Смоллинг
17
Анхелиньо
20
Азмун
8
Бове
8
Бове
20
Азмун
37
Спинаццола
59
Залевски
59
Залевски
37
Спинаццола
7
Пеллегрини
18
Абрахам
18
Абрахам
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Байер
Рома
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
8
Роберт Андрих
ВР
23
Нейтан Телла
ПЗ
13
Артур
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ОП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рик Карсдорп
ЛЗ
2
Зеки Челик
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Уссем Ауа
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
8
Роберт Андрих
ВР
23
Нейтан Телла
ПЗ
13
Артур
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ОП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рик Карсдорп
ЛЗ
2
Зеки Челик
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Уссем Ауа
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Байер - Рома
3
4
Всего ударов по воротам
32
11
Удары в створ
13
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
6
7
Офсайды
2
3
Количество передач
569
370
Сейвы
5
12
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
11
4
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
15
5
xG (ожидаемые голы)
2.76
2.27
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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