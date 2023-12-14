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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Мольде
Байер - Мольде: обзор матча 14 декабря 2023
Байер
14.12.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа H, 6 тур
5 : 1
Завершен
Мольде
6'
П. Шик
22'
Э. Тапсоба
25'
М. Эллингсен (АГ)
60'
А. Гложек
70'
Н. Мбамба
76'
Э. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Мольде
Желтая карточка
А. Гримальдо
78'
76'
ГОЛ! 5:1!
Э. Китолано
Пас отдал
М. Эллингсен
71'
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Гредем
ГОЛ! 5:0!
Н. Мбамба
Пас отдал
А. Гложек
70'
ГОЛ! 4:0!
А. Гложек
Пас отдал
Н. Мбамба
60'
Замена
А. Адли
️️️️
Й. Хофманн
59'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
П. Шик
59'
Замена
А. Гримальдо
️️️️
Д. Та
59'
46'
Замена
М. Бьорнбак
️️️️
М. Андре Кааса
Желтая карточка
Д. Та
42'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Эллингсен
25'
ГОЛ! 2:0!
Э. Тапсоба
Пас отдал
Й. Хофманн
22'
ГОЛ! 1:0!
П. Шик
Пас отдал
Р. Андрих
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К)
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
(К)
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
38
Ken Izekor
ЦП
47
Айман Аурир
АП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Мольде
32
Mads Eikrem Myklebust
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
36
Филип-Хеггдаль Кристофферсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
4-2-2-2
36
Ломб
44
Станишич
12
Тапсоба
5
Хинкапе
4
Та
15
Пуэрта
8
Андрих
7
Хофманн
23
Телла
10
Гложек
14
Шик
3-2-2-2-1
31
Петерсен
45
Хагельскьер
6
Эллингсен
19
Хауган
28
Хауген
8
Левик
15
Кааса
17
Китолано
16
Эриксен
28
Гредем
8
Гульбрандсен
4
Та
22
Гримальдо
22
Гримальдо
4
Та
14
Шик
72
Мбамба
72
Мбамба
14
Шик
7
Хофманн
21
Адли
21
Адли
7
Хофманн
15
Кааса
15
Бьорнбак
15
Бьорнбак
15
Кааса
28
Гредем
6
Эдегор
6
Эдегор
28
Гредем
Остались в запасе
Байер
Мольде
32
Матей Коварж
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
38
Ken Izekor
ЦП
47
Айман Аурир
АП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
32
Mads Eikrem Myklebust
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
36
Филип-Хеггдаль Кристофферсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
38
Ken Izekor
ЦП
47
Айман Аурир
АП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Остались в запасе
32
Mads Eikrem Myklebust
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
36
Филип-Хеггдаль Кристофферсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Байер - Мольде
2
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
8
2
Офсайды
1
2
Количество передач
372
166
Сейвы
0
2
Точность передач %
94
79
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.05
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Бай-Арена
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