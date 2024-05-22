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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аталанта - Байер
Аталанта - Байер: обзор матча 22 мая 2024
Аталанта
22.05.2024, среда, 22:00
Лига Европы, Финал
3 : 0
Завершен
Байер
12'
А. Лукман
26'
А. Лукман
75'
А. Лукман
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Байер
Замена
Р. Толой
️️️️
М. Руджери
90'
+1
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Д. Дзаппакоста
84'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Д. Скамакка
84'
81'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
81'
Замена
П. Шик
️️️️
Ф. Вирц
ГОЛ! 3:0!
А. Лукман
Пас отдал
Д. Скамакка
75'
73'
Желтая карточка
Р. Андрих
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
70'
69'
Замена
А. Гложек
️️️️
А. Гримальдо
68'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Паласиос
67'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
60'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Ш. Де Кетеларе
57'
Замена
Д. Скальвини
️️️️
С. Колашинац
46'
46'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Й. Станишич
35'
Желтая карточка
Ф. Вирц
Желтая карточка
Д. Скамакка
35'
ГОЛ! 2:0!
А. Лукман
26'
Желтая карточка
Б. Джимсити
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Лукман
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛАЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
23
Сеад Колашинац
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПАЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЛФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
17
Шарль Де Кетеларе
РФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Байер
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЛАЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
22
Алехандро Гримальдо
ПАЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
30
Жереми Фримпонг
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-3-1-3
1
Муссо
19
Джимсити
4
Хин
23
Колашинац
13
Руджери
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
11
Лукман
9
Скамакка
17
Де Кетеларе
3-3-1-1-2
32
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
44
Станишич
22
Гримальдо
34
Джака
5
Хинкапе
25
Паласиос
7
Вирц
21
Адли
30
Фримпонг
23
Колашинац
42
Скальвини
42
Скальвини
23
Колашинац
13
Руджери
2
Толой
2
Толой
13
Руджери
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
33
Хатебур
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
19
Туре
19
Туре
9
Скамакка
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
22
Гримальдо
10
Гложек
10
Гложек
22
Гримальдо
44
Станишич
22
Бонифаци
22
Бонифаци
44
Станишич
7
Вирц
14
Шик
14
Шик
7
Вирц
Остались в запасе
Аталанта
Байер
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Аталанта - Байер
4
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
21
12
Офсайды
1
0
Количество передач
333
674
Сейвы
3
4
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.81
0.82
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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