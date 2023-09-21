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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Хэкен
Байер - Хэкен: обзор матча 21 сентября 2023
Байер
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа H, 1 тур
4 : 0
Завершен
Хэкен
10'
Ф. Вирц
16'
А. Адли
66'
В. Бонифаци
70'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Хэкен
Замена
Р. Андрих
️️️️
Г. Джака
77'
76'
Замена
Ю. Хаммар
️️️️
А. Усу
74'
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
S. Sandberg
74'
Замена
P. Dahbo
️️️️
A. Romeo
Замена
П. Хинкапе
️️️️
Э. Тапсоба
73'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Ф. Вирц
73'
Замена
А. Гложек
️️️️
В. Бонифаци
73'
71'
Замена
С. Хрстич
️️️️
С. Густафсон
ГОЛ! 4:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Ф. Вирц
70'
ГОЛ! 3:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
А. Адли
66'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Н. Телла
60'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
30'
ГОЛ! 2:0!
А. Адли
Пас отдал
Г. Джака
16'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вирц
Пас отдал
В. Бонифаци
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хэкен
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
16
Pontus Dahbo
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
25
Юхан Хаммар
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Коварж
22
Гримальдо
4
Та
12
Тапсоба
44
Станишич
34
Джака
25
Паласиос
7
Вирц
23
Телла
21
Адли
22
Бонифаци
4-4-2-1
15
3
Ховланд
4
Усу
7
Лаурсен
11
Густафсон
8
86
Густафсон
10
Ригор
14
Чилуфья
14
Лаюни
26
12
Тапсоба
5
Хинкапе
5
Хинкапе
12
Тапсоба
7
Вирц
30
Фримпонг
30
Фримпонг
7
Вирц
34
Джака
8
Андрих
8
Андрих
34
Джака
23
Телла
7
Хофманн
7
Хофманн
23
Телла
22
Бонифаци
10
Гложек
10
Гложек
22
Бонифаци
8
16
16
8
15
11
Сонко
11
Сонко
15
4
Усу
25
Хаммар
25
Хаммар
4
Усу
86
Густафсон
19
Хрстич
19
Хрстич
86
Густафсон
Остались в запасе
Байер
Хэкен
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
30
Sebastian Banozic
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
21
Ишак Абдулразак
ПВ
22
Tobias Sana
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
21
Ишак Абдулразак
ПВ
22
Tobias Sana
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Статистика матча Байер - Хэкен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
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