Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Иван Пауревич
Статистика
Иван Пауревич - статистика
Завершил карьеру
1 июля 1991 (35), Эссен
#29 | Полузащитник
194 см | 86 кг
Хорватия | Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уфа
5
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Уфа
1 : 1
30.08.2018
Рейнджерс
1' - 90'
32'
82'
Лига Европы, 4 раунд
Рейнджерс
1 : 0
23.08.2018
Уфа
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Прогрес
2 : 2
16.08.2018
Уфа
1' - 90'
51, 90'
Лига Европы, 2 раунд
Домжале
1 : 1
02.08.2018
Уфа
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Уфа
0 : 0
26.07.2018
Домжале
1' - 90'
Главные новости
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
1
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
6
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
12
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
1
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+