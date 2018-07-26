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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Уфа - Домжале
Уфа - Домжале: обзор матча 26 июля 2018
Уфа
26.07.2018, четверг, 17:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Домжале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Домжале
Желтая карточка
И. Неделчару
71'
Желтая карточка
Б. Йокич
63'
Желтая карточка
Д. Табидзе
60'
Начало матча
Статистика матча Уфа - Домжале
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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