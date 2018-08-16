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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Прогрес - Уфа
Прогрес - Уфа: обзор матча 16 августа 2018
Прогрес
16.08.2018, четверг, 18:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Уфа
51'
И. Пауревич
90+4'
И. Пауревич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Прогрес - Уфа
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
И. Пауревич
Пас отдал
В. Кротов
51'
ГОЛ! 0:1!
И. Пауревич
Желтая карточка
О. Тилль
42'
2'
Желтая карточка
П. Аликин
Начало матча
Статистика матча Прогрес - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Прогрес
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Прогрес
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23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс Канах
1 : 0
03.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Прогрес
1 : 0
26.04.2026
Роданж
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
Новости команд
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Прогрес
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