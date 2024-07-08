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Уго Мальо
Статистика
Уго Мальо - статистика
Завершил карьеру
22 июня 1991 (35), Марин
#22 | Защитник
174 см | 75 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2024
Греция. Суперлига 2024/2025
Копа Судамерикана 2024
Бразилия. Серия А 2023
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
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Испания. Кубок 2017/2018
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Испания. Примера 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интернасьонал
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 15 тур
Интернасьонал
1 : 2
08.07.2024
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Флуминенсе
1 : 1
05.07.2024
Интернасьонал
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Крисиума
1 : 1
01.07.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
27.06.2024
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
0 : 1
22.06.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Интернасьонал
1 : 0
20.06.2024
Коринтианс
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Витория
2 : 1
16.06.2024
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
0 : 0
14.06.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
0 : 0
14.06.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Куяба
0 : 1
02.06.2024
Интернасьонал
1' - 86'
69'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
1' - 77'
8'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Был в запасе
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