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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Полесье
Александр Филиппов
Статистика
€ 400 тыс
Александр Филиппов - статистика
Полесье
23 октября 1992 (33)
#9 | Нападающий
184 см | 74 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Шахтер
0 : 2
29.08.2026
Полесье
Был в запасе
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Лига конференций 2026/2027
Украина. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Полесье
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Копенгаген
2 : 1
29.07.2026
Полесье
69' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Полесье
3 : 3
23.07.2026
Копенгаген
70' - 90'
88'
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