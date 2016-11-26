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Сергей Чернышов
Статистика
Сергей Чернышов - статистика
Завершил карьеру
27 июля 1984 (42)
#48 | Нападающий
182 см | 79 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
4 : 3
26.11.2016
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
3 : 2
13.11.2016
Нефтехимик
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тамбов
0 : 1
05.11.2016
Химки
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
0 : 0
12.10.2016
Динамо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
1 : 1
08.10.2016
Химки
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
3 : 0
10.09.2016
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
3 : 2
02.09.2016
Тюмень
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Шинник
2 : 0
28.08.2016
Химки
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
0 : 0
21.08.2016
Сокол
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
2 : 0
17.08.2016
Химки
1' - 51'
30'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
4 : 1
13.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
56' - 90'
69'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химки
1 : 1
31.07.2016
Cибирь
1' - 53'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
23.07.2016
Химки
1' - 90'
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