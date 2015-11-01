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Илья Кирносов - статистика

Завершил карьеру
26 мая 1992 (34)
#54 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ижевск
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Ижевск
2 : 0
01.11.2015
Носта
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Химик
2 : 1
26.10.2015
Ижевск
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Челябинск
2 : 0
20.10.2015
Ижевск
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Ижевск
0 : 0
14.10.2015
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Сызрань-2003
2 : 3
08.10.2015
Ижевск
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Ижевск
3 : 2
03.10.2015
Динамо Киров
77' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Волга
2 : 1
27.09.2015
Ижевск
59' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Ижевск
6 : 1
19.09.2015
Лада-Тольятти
75' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Нефтехимик
3 : 2
30.08.2015
Ижевск
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Ижевск
1 : 1
21.08.2015
Сызрань-2003
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Динамо Киров
1 : 2
16.08.2015
Ижевск
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Ижевск
2 : 0
10.08.2015
Волга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Лада-Тольятти
0 : 3
03.08.2015
Ижевск
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Ижевск
1 : 0
28.07.2015
Нижний Новгород
75' - 90'
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