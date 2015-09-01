Сайха Абдурашидов - статистика
#72 | Полузащитник
|Имя
|Сайха
|Отчество
|Умарович
|Фамилия
|Абдурашидов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|168
|Вес
|58
|Имя
|Сайха
|Отчество
|Умарович
|Фамилия
|Абдурашидов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|168
|Вес
|58
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Терек-2
|16
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:3
|Терек-2 (Грозный)
|01.11.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|25.10.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|11.10.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Терек-2 (Грозный)
|04.10.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|7'
|28.09.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|2:2
|Терек-2 (Грозный)
|21.09.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|14.09.2015
|1' -85'
|Терек-2 (Грозный)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|07.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:7
|Терек-2 (Грозный)
|18'
|01.09.2015
|1' -84'
|Терек-2 (Грозный)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|50'
|25.08.2015
|1' -80'
|Астрахань (Астрахань)
|1:3
|Терек-2 (Грозный)
|18.08.2015
|1' -66'
|Терек-2 (Грозный)
|0:2
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|12.08.2015
|1' -75'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Терек-2 (Грозный)
|04.08.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:2
|Ангушт (Назрань)
|80'
|28.07.2015
|1' -78'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Терек-2 (Грозный)
|20.07.2015
|1' -72'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|МИТОС (Новочеркасск)