Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Терек-2 - СКА-Ростов
Терек-2 - СКА-Ростов: обзор матча 01 ноября 2015
Терек-2
01.11.2015, воскресенье, 14:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Ростов
63'
А. Кацаев
69'
Е. Дегтярев
78'
А. Подбельцев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Терек-2 - СКА-Ростов
Желтая карточка
М. Майрбеков
90'
+1
Замена
Ш. Тагиров
️️️️
А. Кацаев
90'
84'
Замена
Р. Ходунов
️️️️
Е. Охрименко
79'
Замена
Т. Кудзиев
️️️️
И. Захаров
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Подбельцев
77'
Замена
А. Маренич
️️️️
А. Соболь
Замена
З. Майсултанов
️️️️
Д. Кадиев
77'
Красная карточка
Ш. Шалбузов
76'
Желтая карточка
А. Янарсаев
72'
ГОЛ! 2:0!
Е. Дегтярев
69'
66'
Замена
Е. Пронин
️️️️
М. Борисов
ГОЛ! 1:0!
А. Кацаев
63'
Желтая карточка
З. Осмаев
62'
Замена
З. Осмаев
️️️️
А. Абубакаров
57'
39'
Желтая карточка
Е. Охрименко
34'
Желтая карточка
И. Колесов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Терек-2
81
Магомед Майрбеков
ВР
95
Ахмед Абубакаров
ЛЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
8
Шарапудин Шалбузов
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
78
Аслан Янарсаев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
СКА-Ростов
61
Иннокентий Колесов
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
3
Михаил Борисов
ЦЗ
5
Евгений Охрименко
ПЗ
77
Девико Хинчагов
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
10
Михаил Светозаров
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
10
Вячеслав Боков
ЦФ
Терек-2
27
Рамзан Асаев
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
90
Заур Осмаев
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
СКА-Ростов
95
Сергей Будко
ВР
15
Александр Федоров
ЦЗ
71
Александр Маренич
ЛП
11
Влад Ларинов
ЦП
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
13
Евгений Пронин
ЦП
81
Роман Ходунов
ЦФ
3-5-2
81
Майрбеков
95
Абубакаров
44
Кадиев
60
Гарисултанов
72
Абдурашидов
61
Боршаев
83
Гераев
78
Янарсаев
10
Кацаев
11
Дегтярев
8
Шалбузов
3-4-3
61
Колесов
5
Охрименко
3
Борисов
3
Рябоконь
6
Соболь
10
Светозаров
27
Захаров
77
Хинчагов
10
Боков
9
Подбельцев
61
Геворкян
95
Абубакаров
90
Осмаев
90
Осмаев
95
Абубакаров
10
Кацаев
97
Тагиров
97
Тагиров
10
Кацаев
44
Кадиев
10
Майсултанов
10
Майсултанов
44
Кадиев
27
Захаров
52
Кудзиев
52
Кудзиев
27
Захаров
3
Борисов
13
Пронин
13
Пронин
3
Борисов
6
Соболь
71
Маренич
71
Маренич
6
Соболь
5
Охрименко
81
Ходунов
81
Ходунов
5
Охрименко
Остались в запасе
Терек-2
СКА-Ростов
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
27
Рамзан Асаев
ВР
11
Влад Ларинов
ЦП
15
Александр Федоров
ЦЗ
95
Сергей Будко
ВР
Остались в запасе
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
27
Рамзан Асаев
ВР
Остались в запасе
11
Влад Ларинов
ЦП
15
Александр Федоров
ЦЗ
95
Сергей Будко
ВР
Статистика матча Терек-2 - СКА-Ростов
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
Терек-2
0 : 3
24.05.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Черноморец
1 : 0
17.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Терек-2
0 : 0
10.05.2016
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Машук-КМВ
2 : 0
03.05.2016
Терек-2
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
им. С.Билимханова
Новости команд
Все
Терек-2
СКА-Ростов
Игрока «Спартака» чаще всех проверяли на допинг в РПЛ в 2026 году
30 октября
11
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
14 сентября
7
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
14 сентября
3
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
14 сентября
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
13 сентября
10
Игрока «Спартака» чаще всех проверяли на допинг в РПЛ в 2026 году
30 октября
11
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
14 сентября
7
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
14 сентября
3
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
14 сентября
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
13 сентября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+