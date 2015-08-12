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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
СКА-Ростов - Терек-2
СКА-Ростов - Терек-2: обзор матча 12 августа 2015
СКА-Ростов
12.08.2015, среда, 17:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
2 : 1
Завершен
Терек-2
44'
А. Геворкян
45'
А. Геворкян (П)
29'
Е. Дегтярев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Ростов - Терек-2
82'
Желтая карточка
А. Тохосашвили
81'
Замена
А. Тохосашвили
️️️️
А. Янарсаев
75'
Замена
Д. Кадиев
️️️️
С. Абдурашидов
Желтая карточка
Е. Пронин
73'
Замена
Е. Охрименко
️️️️
А. Соболь
73'
Замена
С. Рябоконь
️️️️
М. Светозаров
69'
67'
Желтая карточка
А. Семячкин
50'
Желтая карточка
З. Осмаев
Желтая карточка
М. Борисов
50'
46'
Замена
А. Гарисултанов
️️️️
Р. Мутошвили
Замена
В. Боков
️️️️
А. Маренич
46'
Замена
Р. Ходунов
️️️️
А. Геворкян
45'
Замена
Т. Кудзиев
️️️️
А. Подбельцев
45'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Геворкян
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Геворкян
44'
42'
Желтая карточка
Р. Мутошвили
29'
ГОЛ! 0:1!
Е. Дегтярев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Ростов
61
Иннокентий Колесов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
3
Михаил Борисов
ЦЗ
3
Николай Казаченко
ЦЗ
71
Александр Маренич
ЛП
10
Михаил Светозаров
ЦП
13
Евгений Пронин
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
61
Артем Геворкян
ЦФ
Терек-2
27
Рамзан Асаев
ВР
95
Ахмед Абубакаров
ЛЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
11
Евгений Дегтярев
ЦП
90
Заур Осмаев
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
73
Руслани Мутошвили
ЦП
78
Аслан Янарсаев
ЦП
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
СКА-Ростов
95
Сергей Будко
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
5
Евгений Охрименко
ПЗ
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
10
Вячеслав Боков
ЦФ
81
Роман Ходунов
ЦФ
Терек-2
81
Магомед Майрбеков
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
3-5-2
61
Колесов
5
Мироник
3
Казаченко
3
Борисов
71
Маренич
13
Пронин
77
Хинчагов
6
Соболь
10
Светозаров
61
Геворкян
9
Подбельцев
2-5-3
27
Асаев
36
Адаев
95
Абубакаров
10
Кацаев
73
Мутошвили
78
Янарсаев
72
Абдурашидов
28
Семячкин
11
Дегтярев
90
Осмаев
61
Боршаев
10
Светозаров
3
Рябоконь
3
Рябоконь
10
Светозаров
6
Соболь
5
Охрименко
5
Охрименко
6
Соболь
71
Маренич
10
Боков
10
Боков
71
Маренич
9
Подбельцев
52
Кудзиев
52
Кудзиев
9
Подбельцев
61
Геворкян
81
Ходунов
81
Ходунов
61
Геворкян
78
Янарсаев
42
Тохосашвили
42
Тохосашвили
78
Янарсаев
72
Абдурашидов
44
Кадиев
44
Кадиев
72
Абдурашидов
73
Мутошвили
60
Гарисултанов
60
Гарисултанов
73
Мутошвили
Остались в запасе
СКА-Ростов
Терек-2
95
Сергей Будко
ВР
11
Дмитрий Вебер
АП
83
Алибег Гераев
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
81
Магомед Майрбеков
ВР
Остались в запасе
95
Сергей Будко
ВР
11
Дмитрий Вебер
АП
Остались в запасе
83
Алибег Гераев
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
81
Магомед Майрбеков
ВР
Статистика матча СКА-Ростов - Терек-2
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
Терек-2
0 : 3
24.05.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Черноморец
1 : 0
17.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Терек-2
0 : 0
10.05.2016
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Машук-КМВ
2 : 0
03.05.2016
Терек-2
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Сотников
(Новороссийск)
Стадион:
Локомотив
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