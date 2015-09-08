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    Артём Рощин - статистика

    Нападающий
    Имя Артём
    Отчество Вадимович
    Фамилия Рощин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 января 1993 (30 лет)
    Рост 185
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 17 9 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -75' Карелия (Петрозаводск) 3:1 Волга (Тверь)
    5' 38' 75'
    01.11.2015 1' -90' Волга (Тверь) 0:3 Псков-747 (Псков)
    88'
    21.10.2015 1' -90' Волга (Тверь) 1:1 ЦРФСО (Смоленск)
    90'
    17.10.2015 1' -90' Спартак К (Кострома) 0:1 Волга (Тверь)
    11.10.2015 1' -90' Волга (Тверь) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    59'
    05.10.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Волга (Тверь)
    68'
    01.10.2015 1' -90' Волга (Тверь) 0:2 Химки (Химки)
    27.09.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 3:0 Волга (Тверь)
    19.09.2015 1' -82' Волга (Тверь) 1:1 Домодедово (Москва)
    75'
    08.09.2015 1' -90' Волга (Тверь) 0:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    01.09.2015 1' -90' Волга (Тверь) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    73' 88'
    22.08.2015 1' -89' Волга (Тверь) 1:0 Москва (Москва)
    87'
    18.08.2015 46' -90' Волга (Тверь) 1:1 Карелия (Петрозаводск)
    62'
    12.08.2015 1' -81' Псков-747 (Псков) 2:3 Волга (Тверь)
    04.08.2015 1' -90' Волга (Тверь) 2:1 Строгино (Москва)
    7' 15'
    28.07.2015 1' -90' ЦРФСО (Смоленск) 1:2 Волга (Тверь)
    20.07.2015 1' -90' Волга (Тверь) 4:2 Коломна (Коломна)
    3' 54'
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