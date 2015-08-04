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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Волга - Строгино
Волга - Строгино: обзор матча 04 августа 2015
Волга
04.08.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
2 : 1
Завершен
Строгино
7'
А. Рощин
15'
А. Рощин
78'
В. Борсук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Строгино
Желтая карточка
А. Саргсян
90'
+1
Замена
Е. Пышкин
️️️️
Р. Урхов
90'
Замена
М. Михеев
️️️️
А. Рощин
90'
Замена
А. Саргсян
️️️️
С. Коровушкин
87'
Замена
А. Назарько
️️️️
А. Соловьёв
85'
84'
Замена
В. Семенов
️️️️
Е. Иващенко
78'
ГОЛ! 2:1!
В. Борсук
74'
Замена
Д. Джариашвили
️️️️
И. Фролов
66'
Желтая карточка
А. Ульянов
Замена
Г. Мамулашвили
️️️️
М. Киселев
62'
33'
Замена
В. Рыховский
️️️️
А. Котенев
Желтая карточка
С. Алборов
30'
22'
Желтая карточка
Х. Хацуков
ГОЛ! 2:0!
А. Рощин
15'
Желтая карточка
А. Ахметгалимов
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Рощин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
37
Дмитрий Романенко
ВР
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
23
Сергей Алборов
ЦП
40
Максим Киселев
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
69
Артём Рощин
ЦФ
Строгино
12
Василий Лукичев
ВР
5
Антон Котенев
ЦЗ
94
Максим Куфтин
ЦЗ
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
21
Иван Фролов
ЦП
8
Александр Ульянов
ЦП
22
Евгений Иващенко
ЦП
95
Хасан Хацуков
ЦП
36
Виталий Борсук
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
Главный тренер
Владимир Щербак
Волга
22
Петр Устинов
ВР
6
Максим Михеев
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
4
Асатур Саргсян
ЦП
14
Илья Виноградов
ЦП
11
Александр Назарько
ЦП
10
Гига Мамулашвили
ЦФ
Строгино
26
Никита Гарон
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
8
Дмитрий Джариашвили
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
2-5-2-1
37
Романенко
21
Лобанов
5
Сергеев
77
Настусенко
8
Ахметгалимов
23
Алборов
40
Киселев
18
Коровушкин
11
Соловьёв
10
Урхов
69
Рощин
4-5-1
12
Лукичев
94
Куфтин
14
Драгунов
7
Дроздов
5
Котенев
8
Ульянов
95
Хацуков
36
Борсук
7
Наседкин
22
Иващенко
21
Фролов
69
Рощин
6
Михеев
6
Михеев
69
Рощин
10
Урхов
26
Пышкин
26
Пышкин
10
Урхов
18
Коровушкин
4
Саргсян
4
Саргсян
18
Коровушкин
40
Киселев
10
Мамулашвили
10
Мамулашвили
40
Киселев
11
Соловьёв
11
Назарько
11
Назарько
11
Соловьёв
22
Иващенко
5
Семенов
5
Семенов
22
Иващенко
5
Котенев
19
Рыховский
19
Рыховский
5
Котенев
21
Фролов
8
Джариашвили
8
Джариашвили
21
Фролов
Остались в запасе
Волга
Строгино
14
Илья Виноградов
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
8
Данила Поляков
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
26
Никита Гарон
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Остались в запасе
14
Илья Виноградов
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
Остались в запасе
8
Данила Поляков
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
26
Никита Гарон
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Волга - Строгино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
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