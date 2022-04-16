Олег Мурачев - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Мурачев
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Имя
|Олег
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Мурачев
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|9
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|1' -90'
|Тараз (Тараз)
|0:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|4:0
|Ордабасы (Шымкент)
|62'
|05.09.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|26.06.2022
|1' -80'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|1:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|07.05.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Тараз (Тараз)
|17'
|02.05.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|1:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|3:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|32'
|16.04.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|17.03.2022
|1' -74'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|44'
|10.03.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:1
|Шахтер (Караганда)