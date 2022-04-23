Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Кызыл-Жар
Ордабасы - Кызыл-Жар: обзор матча 23 апреля 2022
Ордабасы
23.04.2022, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
12'
С. Ньюадзи
90'
С. Ньюадзи
90+3'
К. Султанов
41'
Ю. Бушман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ордабасы - Кызыл-Жар
ГОЛ! 3:1!
К. Султанов
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
С. Ньюадзи
90'
55'
Желтая карточка
М. Коне
41'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Бушман
Желтая карточка
Э. Астанов
38'
32'
Желтая карточка
О. Мурачев
ГОЛ! 1:0!
С. Ньюадзи
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
2
Одил Абдумажидов
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
16
Виктор Брага
ЦП
13
Сагадат Турсынбай
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
6
Секу Думбия
ЦФ
14
Самат Шамши
ЦФ
44
Карам Султанов
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Кызыл-Жар
3
Олег Мурачев
ЦЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
18
Дарко Зорич
ЦФ
35
Жордан Н'Кололо
ЦФ
10
Юрий Бушман
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦФ
24
Пабло Подио
ЦФ
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
5
Валерий Каршакевич
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Ордабасы
13
Кажимукан Толепберген
ВР
11
Адильхан Добай
ЦП
99
Luis Enrique Gedes
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
5
Nurali Mamirbayev
ЦП
11
Максим Ваганов
ЦФ
23
Муроджон Халматов
ЦФ
28
Аслудин Хаджиев
ЦФ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
25
Руслан Есимов
ЦФ
88
Жан Мартинс
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
2-1-1-5
1
Шайзада
2
Абдумажидов
3
Чаговец
16
Брага
10
Астанов
17
Ньюадзи
44
Султанов
14
Шамши
6
Думбия
90
Садовский
1-1-5
3
Мурачев
91
Яковлев
24
Подио
22
Лобанцев
4
Гурман
5
Каршакевич
15
Шмидт
Остались в запасе
Ордабасы
Кызыл-Жар
13
Кажимукан Толепберген
ВР
11
Адильхан Добай
ЦП
99
Luis Enrique Gedes
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
5
Nurali Mamirbayev
ЦП
11
Максим Ваганов
ЦФ
23
Муроджон Халматов
ЦФ
28
Аслудин Хаджиев
ЦФ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
1
Владимир Логиновский
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
25
Руслан Есимов
ЦФ
88
Жан Мартинс
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
11
Адильхан Добай
ЦП
99
Luis Enrique Gedes
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
5
Nurali Mamirbayev
ЦП
11
Максим Ваганов
ЦФ
23
Муроджон Халматов
ЦФ
28
Аслудин Хаджиев
ЦФ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
25
Руслан Есимов
ЦФ
88
Жан Мартинс
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Ордабасы - Кызыл-Жар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
Новости команд
Все
Ордабасы
Кызыл-Жар
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Улытау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Кызыл-Жар» – «Улытау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кызыл-Жара» и «Улытау» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Иртыш Павлодар» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+