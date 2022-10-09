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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тараз - Кызыл-Жар
Тараз - Кызыл-Жар: обзор матча 09 октября 2022
Тараз
09.10.2022, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тараз - Кызыл-Жар
87'
Желтая карточка
С. Тихоновский
82'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
Е. Тапалов
Замена
Б. Айтбаев
️️️️
Н. Даиров
81'
73'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
Т. Мульдинов
Замена
А. Таубай
️️️️
Д. Караман
71'
56'
Желтая карточка
М. Коне
Замена
М. Гамаков
️️️️
Е. Калдыбеков
46'
Желтая карточка
Е. Калдыбеков
45'
+4
Желтая карточка
M. Shakhmetov
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тараз
20
Максат Амирханов
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
10
Жакып Кожамберды
ЦП
44
Лука Гадрани
ЦП
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ЦФ
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
10
Абзал Таубай
ЦП
88
Милен Гамаков
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
98
Duman Tursynbay
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
3-2-5
20
Амирханов
3
Даиров
5
Кенесбек
10
Кожамберды
44
Гадрани
18
Караман
78
Кавлинов
6
Калдыбеков
16
9
Жумабек
3-1-4-1-1
22
Лобанцев
5
Каршакевич
77
Музек
3
Мурачев
20
Тапалов
88
Мартинс
12
Коне
24
Подио
10
Бушман
7
Мульдинов
29
Лобжанидзе
18
Караман
10
Таубай
10
Таубай
18
Караман
6
Калдыбеков
88
Гамаков
88
Гамаков
6
Калдыбеков
3
Даиров
6
Айтбаев
6
Айтбаев
3
Даиров
20
Тапалов
26
Тихоновский
26
Тихоновский
20
Тапалов
7
Мульдинов
23
Чиканчи
23
Чиканчи
7
Мульдинов
Остались в запасе
Тараз
Кызыл-Жар
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
0
M. Dehtiarov
ЦФ
98
Duman Tursynbay
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
1
Владимир Логиновский
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
0
M. Dehtiarov
ЦФ
98
Duman Tursynbay
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Тараз - Кызыл-Жар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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