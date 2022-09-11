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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Ордабасы
Кызыл-Жар - Ордабасы: обзор матча 11 сентября 2022
Кызыл-Жар
11.09.2022, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Ордабасы
11'
М. Чиканчи
66'
М. Коне
74'
В. Каршакевич
90+2'
Э. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Ордабасы
ГОЛ! 4:0!
Э. Лобжанидзе
90'
+2
Желтая карточка
М. Коне
85'
82'
Желтая карточка
М. Халматов
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
Ж. Мартинс
76'
ГОЛ! 3:0!
В. Каршакевич
74'
67'
Замена
З. Султаниязов
️️️️
С. Шамши
67'
Замена
Д. Бородин
️️️️
L. Enrique Gedes
ГОЛ! 2:0!
М. Коне
66'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
Е. Козлов
65'
Желтая карточка
О. Мурачев
62'
62'
Желтая карточка
С. Шамши
61'
Желтая карточка
L. Enrique Gedes
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
Д. Зорич
56'
Замена
М. Коне
️️️️
П. Подио
46'
32'
Замена
М. Халматов
️️️️
О. Абдумажидов
ГОЛ! 1:0!
М. Чиканчи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
77
Матео Музек
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Ордабасы
2
Одил Абдумажидов
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
99
Luis Enrique Gedes
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
14
Самат Шамши
ЦФ
78
Тимурбек Закиров
ЦФ
17
Никита Шершнев
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
1
Владимир Логиновский
ВР
4
Марк Гурман
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
12
Мусса Коне
ЦП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
9
Александр Батищев
ЦФ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Лобанцев
77
Музек
3
Мурачев
5
Каршакевич
20
Тапалов
88
Мартинс
24
Подио
10
Бушман
18
Зорич
7
Козлов
23
Чиканчи
3-2-3-3
2
Абдумажидов
44
Султанов
13
Турсынбай
99
16
Брага
17
Бахтияров
11
Федин
10
Астанов
17
Шершнев
78
Закиров
14
Шамши
24
Подио
12
Коне
12
Коне
24
Подио
7
Козлов
26
Тихоновский
26
Тихоновский
7
Козлов
18
Зорич
7
Мульдинов
7
Мульдинов
18
Зорич
88
Мартинс
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
88
Мартинс
99
9
Бородин
9
Бородин
99
2
Абдумажидов
23
Халматов
23
Халматов
2
Абдумажидов
14
Шамши
98
Султаниязов
98
Султаниязов
14
Шамши
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Ордабасы
32
Вадим Петров
ВР
1
Владимир Логиновский
ВР
4
Марк Гурман
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
1
Бекхан Шайзада
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Александр Батищев
ЦФ
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
1
Владимир Логиновский
ВР
4
Марк Гурман
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Александр Батищев
ЦФ
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Статистика матча Кызыл-Жар - Ордабасы
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
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