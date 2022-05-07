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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Тараз
Кызыл-Жар - Тараз: обзор матча 07 мая 2022
Кызыл-Жар
07.05.2022, суббота, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Тараз
79'
Ж. Н'Кололо
90+2'
Е. Ахметов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кызыл-Жар - Тараз
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Ахметов
Замена
М. Гурман
️️️️
Д. Зорич
86'
86'
Замена
Е. Калдыбеков
️️️️
M. Shakhmetov
85'
Замена
Д. Караман
️️️️
А. Таубай
ГОЛ! 1:0!
Ж. Н'Кололо
Пас отдал
Р. Есимов
79'
75'
Замена
М. Амирханов
️️️️
Ж. Кожамберды
75'
Замена
А. Сулей
️️️️
А. Жумабек
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
Т. Мульдинов
69'
62'
Желтая карточка
А. Кенесбек
Желтая карточка
Ю. Бушман
24'
Желтая карточка
О. Мурачев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
3
Олег Мурачев
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
7
Артур Мурза
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Руслан Есимов
ЦФ
24
Пабло Подио
ЦФ
5
Валерий Каршакевич
ЦФ
18
Дарко Зорич
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦП
2
Елдос Ахметов
ЦФ
10
Абзал Таубай
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
10
Жакып Кожамберды
ЦФ
22
Алекс Жуниор
ЦФ
88
Милен Гамаков
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
91
Павел Яковлев
ПВ
32
Вадим Петров
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
17
Альдаир Адилов
ЦФ
35
Жордан Н'Кололо
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Тараз
78
Денис Кавлинов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
20
Максат Амирханов
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ЦФ
77
Алишер Сулей
ЦФ
2-3-5
3
Мурачев
30
26
Тихоновский
7
Мурза
10
Бушман
5
Каршакевич
22
Лобанцев
7
Мульдинов
18
Зорич
24
Подио
1-1-5
74
Сейсен
3
Даиров
44
Гадрани
10
Кожамберды
5
Кенесбек
16
88
Гамаков
22
Жуниор
18
Зорич
4
Гурман
4
Гурман
18
Зорич
7
Мульдинов
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
7
Мульдинов
10
Кожамберды
20
Амирханов
20
Амирханов
10
Кожамберды
16
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
16
10
Таубай
18
Караман
18
Караман
10
Таубай
9
Жумабек
77
Сулей
77
Сулей
9
Жумабек
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Тараз
1
Владимир Логиновский
ВР
91
Павел Яковлев
ПВ
32
Вадим Петров
ЦФ
17
Альдаир Адилов
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
78
Денис Кавлинов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
91
Павел Яковлев
ПВ
32
Вадим Петров
ЦФ
17
Альдаир Адилов
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кызыл-Жар - Тараз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Информация о матче
Стадион:
Карасай
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