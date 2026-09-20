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АЕК
Хараламбос Ликояннис
Статистика
€ 1,20 млн
Хараламбос Ликояннис - статистика
АЕК
22 октября 1993 (32), Афины
#22 | Защитник
186 см
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
20.09.2026
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
1 : 0
08.09.2026
ЛАСК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Кифисиас
1 : 1
30.08.2026
АЕК
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/8 финала
Болонья
2 : 1
04.12.2025
Парма
1' - 90'
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