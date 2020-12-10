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Шир Тзедек
Статистика
Шир Тзедек - статистика
Завершил карьеру
22 августа 1989 (37)
#5 | Защитник
Израиль
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Лига Европы 2020/2021
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хапоэль БШ
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Хапоэль БШ
1 : 0
10.12.2020
Ницца
1' - 90'
90'
Лига Европы, 5 тур
Славия
3 : 0
03.12.2020
Хапоэль БШ
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Байер
4 : 1
26.11.2020
Хапоэль БШ
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Хапоэль БШ
2 : 4
05.11.2020
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Ницца
1 : 0
29.10.2020
Хапоэль БШ
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
3 : 1
22.10.2020
Славия
46' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Хапоэль БШ
1 : 0
01.10.2020
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль БШ
3 : 0
24.09.2020
Мазервелл
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Лачи
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