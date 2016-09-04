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    Георгас Фрейдгеймас - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Георгас
    Фамилия Фрейдгеймас
    Команда Жальгирис
    Состав Основной
    Родной город Вильнюс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 августа 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2017 Был в запасе Литва 0:1 Англия
    05.10.2017 Был в запасе Мальта 1:1 Литва
    04.09.2017 Был в запасе Словения 4:0 Литва
    01.09.2017 1' -90' Литва 0:3 Шотландия
    10.06.2017 Был в запасе Литва 1:2 Словакия
    11.11.2016 1' -90' Словакия 4:0 Литва
    52'
    11.10.2016 1' -90' Литва 2:0 Мальта
    08.10.2016 1' -90' Шотландия 1:1 Литва
    52'
    04.09.2016 1' -90' Литва 2:2 Словения
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