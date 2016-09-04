Георгас Фрейдгеймас - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Георгас
|Фамилия
|Фрейдгеймас
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вильнюс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Георгас
|Фамилия
|Фрейдгеймас
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вильнюс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2017
|Был в запасе
|Литва
|0:1
|Англия
|05.10.2017
|Был в запасе
|Мальта
|1:1
|Литва
|04.09.2017
|Был в запасе
|Словения
|4:0
|Литва
|01.09.2017
|1' -90'
|Литва
|0:3
|Шотландия
|10.06.2017
|Был в запасе
|Литва
|1:2
|Словакия
|11.11.2016
|1' -90'
|Словакия
|4:0
|Литва
|52'
|11.10.2016
|1' -90'
|Литва
|2:0
|Мальта
|08.10.2016
|1' -90'
|Шотландия
|1:1
|Литва
|52'
|04.09.2016
|1' -90'
|Литва
|2:2
|Словения