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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Словакия
Литва - Словакия: обзор матча 10 июня 2017
Литва
10.06.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 6 тур
1 : 2
Завершен
Словакия
90+3'
Д. Шернас
32'
В. Вайсс
58'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Словакия
ГОЛ! 1:2!
Д. Шернас
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Я. Дюрица
90'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
О. Дуда
77'
Замена
А. Русняк
️️️️
Р. Мак
Замена
М. Дапкус
️️️️
В. Сливка
75'
Замена
Д. Матулевичюс
️️️️
Н. Вальскис
72'
Желтая карточка
Д. Шернас
69'
59'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
Т. Губочан
58'
ГОЛ! 0:2!
М. Гамшик
Желтая карточка
А. Климавичус
57'
42'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
40'
Желтая карточка
М. Шкртел
Желтая карточка
Н. Вальскис
35'
32'
ГОЛ! 0:1!
В. Вайсс
Пас отдал
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
17
Мантас Куклис
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
19
Нериус Вальскис
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
7
Владимир Вайсс
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
6
Ян Грегуш
ПП
Главный тренер
Ян Козак
Литва
12
Игнас Плукас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
17
Мартинас Дапкус
ЦП
9
Симонас Паулюс
ЦП
14
Витаутас Лукша
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Словакия
0
Мартин Полачек
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Филип Кисс
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
4-4-1
17
Куклис
2
Климавичус
5
Славицкас
20
Боровский
4
Кьянскас
14
Сливка
19
Вальскис
11
Новиковас
10
Шернас
10
Черных
3-2-3-2
1
Дубравка
4
Дюрица
15
Губочан
3
Шкртел
2
Пекарик
14
Шкриньяр
6
Грегуш
17
Гамшик
7
Вайсс
8
Дуда
20
Мак
14
Сливка
17
Дапкус
17
Дапкус
14
Сливка
19
Вальскис
9
Матулевичюс
9
Матулевичюс
19
Вальскис
15
Губочан
6
Гьембер
6
Гьембер
15
Губочан
20
Мак
10
Русняк
10
Русняк
20
Мак
8
Дуда
10
Бенеш
10
Бенеш
8
Дуда
Остались в запасе
Литва
Словакия
9
Симонас Паулюс
ЦП
12
Игнас Плукас
ВР
14
Витаутас Лукша
ЦП
1
Эрнестас Шеткус
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
0
Мартин Полачек
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Филип Кисс
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Остались в запасе
9
Симонас Паулюс
ЦП
12
Игнас Плукас
ВР
14
Витаутас Лукша
ЦП
1
Эрнестас Шеткус
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
Остались в запасе
0
Мартин Полачек
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Филип Кисс
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Ян Козак
Статистика матча Литва - Словакия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Ветра
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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