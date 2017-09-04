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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Литва
Словения - Литва: обзор матча 04 сентября 2017
Словения
04.09.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 8 тур
4 : 0
Завершен
Литва
25'
Й. Иличич (П)
61'
Й. Иличич (П)
82'
Б. Вербич
90'
В. Бирса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Литва
ГОЛ! 4:0!
В. Бирса
90'
84'
Желтая карточка
Э. Вайткунас
ГОЛ! 3:0!
Б. Вербич
82'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Иличич
61'
Желтая карточка
Б. Вербич
59'
51'
Желтая карточка
Д. Шернас
Желтая карточка
Б. Цесар
42'
26'
Желтая карточка
В. Сливка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Иличич
25'
24'
Желтая карточка
А. Климавичус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Ясмин Куртич
ЦП
18
Райко Ротман
ЦП
8
Ян Репас
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
19
Нериус Вальскис
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
17
Мантас Куклис
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Словения
16
Ян Копривец
ВР
12
Вид Белец
ВР
2
Матия Широк
ЦЗ
0
Матия Бобен
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
23
Антонио Млинар
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
Литва
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
13
Вайдотас Силенас
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
11
Лукас Спалвис
ЦФ
4-3-1-2
1
Облак
2
Скубич
5
Цесар
13
Вилер
17
Мевля
14
Куртич
18
Ротман
8
Репас
7
Вербич
9
Шпорар
7
Иличич
4-5-1
1
Шеткус
4
Кьянскас
8
Вайткунас
20
Боровский
15
Климавичус
19
Вальскис
14
Сливка
11
Новиковас
17
Куклис
10
Шернас
10
Черных
Остались в запасе
Словения
Литва
16
Ян Копривец
ВР
12
Вид Белец
ВР
2
Матия Широк
ЦЗ
0
Матия Бобен
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
23
Антонио Млинар
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
13
Вайдотас Силенас
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
11
Лукас Спалвис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
16
Ян Копривец
ВР
12
Вид Белец
ВР
2
Матия Широк
ЦЗ
0
Матия Бобен
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
23
Антонио Млинар
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
13
Вайдотас Силенас
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
11
Лукас Спалвис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Словения - Литва
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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