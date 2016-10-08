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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Литва
Шотландия - Литва: обзор матча 08 октября 2016
Шотландия
08.10.2016, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Литва
89'
Д. МакАртур
59'
Ф. Черных
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Литва
Желтая карточка
Д. МакАртур
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. МакАртур
Пас отдал
Г. Хэнли
89'
85'
Замена
М. Григаравичюс
️️️️
Н. Вальскис
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
М. Ритчи
71'
66'
Замена
К. Чведукас
️️️️
А. Зулпа
64'
Замена
В. Андриюшкевичус
️️️️
В. Славицкас
59'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Черных
Пас отдал
В. Сливка
Замена
Д. Форрест
️️️️
О. Бурк
57'
Желтая карточка
Г. Хэнли
52'
52'
Желтая карточка
Г. Фрейдгеймас
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Флетчер
45'
18'
Желтая карточка
М. Куклис
13'
Желтая карточка
Э. Вайткунас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
19
Даррен Флетчер
ЦП
7
Роберт Снодграсс
АП
17
Бэрри Беннэн
ПП
17
Оливер Бурк
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
19
Нериус Вальскис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джек Хэмилтон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Ли Уоллас
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
12
Саулюс Клевинскас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
9
Симонас Паулюс
ЦП
14
Витаутас Лукша
ЦП
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Маршалл
5
Хэнли
4
Мартин
13
Патерсон
3
Робертсон
4
Ритчи
19
Флетчер
17
Беннэн
7
Снодграсс
13
Мартин
17
Бурк
4-4-1
1
Шеткус
8
Вайткунас
5
Славицкас
3
Фрейдгеймас
4
Гирдвайнис
19
Вальскис
14
Сливка
7
Зулпа
11
Новиковас
10
Черных
17
Бурк
25
Форрест
25
Форрест
17
Бурк
19
Флетчер
18
МакАртур
18
МакАртур
19
Флетчер
4
Ритчи
20
Гриффитс
20
Гриффитс
4
Ритчи
5
Славицкас
23
Андриюшкевичус
23
Андриюшкевичус
5
Славицкас
19
Вальскис
6
Григаравичюс
6
Григаравичюс
19
Вальскис
7
Зулпа
13
Чведукас
13
Чведукас
7
Зулпа
Остались в запасе
Шотландия
Литва
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джек Хэмилтон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Ли Уоллас
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Симонас Паулюс
ЦП
2
Линас Климавичус
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
12
Саулюс Клевинскас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джек Хэмилтон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Ли Уоллас
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
9
Симонас Паулюс
ЦП
2
Линас Климавичус
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
12
Саулюс Клевинскас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Шотландия - Литва
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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